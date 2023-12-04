Haber Tarihi: 04 Aralık 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 15:52

Popeyes kimin, hangi ülkenin, nerenin malı?

Popeyes Louisiana Kitchen, Inc. veya eski adıyla Popeyes Chicken & Biscuits ve Popeyes Famous Fried Chicken & Biscuits, Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu bir fast food zinciridir.

Popeyes kimin, hangi ülkenin, nerenin malı?
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Şirket, 12 Haziran 1972 tarihinde Al Copeland tarafından Louisiana'nın Arabi bölgesinde kurulmuş olup[3] 2017 yılından bu yana Restaurant Brands International bünyesinde faaliyet göstermektedir. Şirketin merkezi Miami kentinde yer almaktadır.

29 Haziran 2007 tarihli bir şirket basın açıklamasına göre, Popeyes, birim sayısına göre KFC'den sonra ikinci en büyük tavuk restoranı grubudur. Popeyes, ABD'de 46'dan fazla eyalette ve dünya çapında 30 ülkede toplam 3.102 restorana sahiptir.

Şirket 1 Mart 2019 tarihinde logosunu değiştirmiştir.
 
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