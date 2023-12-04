Popeyes kimin, hangi ülkenin, nerenin malı?

Şirket, 12 Haziran 1972 tarihinde Al Copeland tarafından Louisiana'nın Arabi bölgesinde kurulmuş olup[3] 2017 yılından bu yana Restaurant Brands International bünyesinde faaliyet göstermektedir. Şirketin merkezi Miami kentinde yer almaktadır.

29 Haziran 2007 tarihli bir şirket basın açıklamasına göre, Popeyes, birim sayısına göre KFC'den sonra ikinci en büyük tavuk restoranı grubudur. Popeyes, ABD'de 46'dan fazla eyalette ve dünya çapında 30 ülkede toplam 3.102 restorana sahiptir.

Şirket 1 Mart 2019 tarihinde logosunu değiştirmiştir.