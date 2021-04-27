Pochettino: 'Manchester City, Bayern'den daha güçlü'

PSG'nin yıldızı Neymar Pochettino, Manchester City ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesi basın toplantısında konuştu.



Pochettino, "Juan Bernat ve Alex Letellier dışında eksiğimiz yok. İlk maçı Parc des Princes'te oynamak da bence dezavantaj değil. Her şekilde bir kez evimizde, bir kez deplasmanda oynayacaktık. Bence tecrübemiz bu maçta bize yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.



"PEP DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"



'Pep' ve 'Poche' mücadelesi şeklinde gelen bir yoruma Arjantinli teknik adam, "Benim için bu kişisel bir maç değil. İki takım karşılaşacak; Paris City'e karşı. Bence iki muhteşem takımın heyecan dolu mücadelesi olacak. Guardiola ise dünyanın en iyi teknikadamlarından biri. Belki de en iyisi. Başardıklarına bakın. Bense futbolu seven, hala öğrenmeye ve kupa kazanmaya çalışan bir teknik direktörüm." dedi.



"CITY, BAYERN'DEN DAHA GÜÇLÜ"



Manchester City ile Bayern Münih arasında bir karşılaştırma yapması istenen Pochettino, "City, dünyanın en iyi takımlarından biri. Teknik direktörü de öyle. Bence Bayern'den çok daha iyi bir takım. Kazanıp kazanmayacağımızı bilmiyorum. Çıkacağız ve onları yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kendimize güveniyoruz." cevabını verdi.



"FODEN, FANTASTİK YETENEK"



Kylian Mbappe ile Phil Foden'ı kıyaslayan bir yorum üzerine Arjantinli teknik adam, "Foden fantastik bir oyuncu. Guardiola'nın oyunu kontrol altında tutmak için kullandığı oyunculardan bir tanesi. Çok yetenekli biri."



