PlayStation Plus Üyelik Ücreti ve Fiyatları 2025

Sony, PlayStation Plus Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. 24 Haziran itibarıyla geçerli olacak yeni zamlı fiyatlarla beraber; yıllık bazda en ucuz paket 2 bin 100 TL, en pahalı abonelik paketi ise 4 bin 266 TL'ye yükseldi. Zam haberi, kullanıcılara mail ile bildirilirken kullanıcıların mevcut aboneliklerinin bitiminden önce yenileme yaparak eski fiyatlardan yararlanabileceği belirtildi. Peki, 2025 zamlı PlayStation Plus Türkiye abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte, detaylar...



PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM!



Sony'nin PlayStation Plus abonelik hizmetine zam yapıldı. 2023 yılında yüzde 600'lük bir zam yaparak tepki çeken şirket, kullanıcılarına mail atarak yeni bir zam haberini duyurdu.



24 Haziran 2025'ten itibaren geçerli olacak zamlar, özellikle Deluxe paketinde belirgin bir artış gösteriyor.



KULLANICILARA MAİL GÖNDERİLDİ



Sony'nin PlayStation Plus abonelik hizmetlerine getirilen zam, kullanıcılara mail yoluyla bildirildi. Mailde, kullanıcıların mevcut aboneliklerinin bitiminden önce yenileme yaparak eski fiyatlardan yararlanabileceği belirtilse de, bu çözüm oyuncuların tepkisini dindirmeye yetmedi.



İşte, mailde yazanlar;



PlayStation Plus aboneliğinizin yaklaşan fiyat değişikliği hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.



Mevcut PlayStation Plus Deluxe 12 aylık aboneliğinizin fiyatı TRY 4266.00 tutarına yükselecektir. Bu fiyat güncellemesiyle PlayStation Plus abonelik hizmetinize yüksek kaliteli oyunlar ve avantajlar sunmaya devam edebileceğiz.



Bu fiyat artışı, 24 June 2025'te veya sonrasında gerçekleşecek bir sonraki ödeme tarihinize kadar geçerli olmayacaktır. Ancak, bir sonraki ödemenizden önce yapacağınız seviye yükseltme, düşürme veya ek süre satın alma gibi üyelik değişiklikleri, planınızı yeni fiyatlara göre güncelleyecektir. Aboneliğinizi dilediğiniz zaman değiştirebilir veya iptal edebilirsiniz.



2025 ZAMLARININ AYRINTILARI



Sony, PlayStation Plus abonelik ücretlerine 2025'te yeni bir zam uyguladı. Kullanıcılara mail yoluyla bildirilen artış, 24 Haziran 2025'ten itibaren geçerli olacak. 2023'te küresel çapta yüzde 30-35 oranında artış yapılırken, Türkiye'de döviz kuru ve enflasyon nedeniyle bu oran yüzde 600'lere ulaşmıştı. Yeni zamla birlikte, özellikle Deluxe paketinde ciddi bir fiyat artışı dikkat çekiyor. Sony, bu artışın "yüksek kaliteli oyunlar ve ek avantajlar sunma" hedefiyle yapıldığını ifade ediyor. Ancak Türkiye'deki oyuncular, bu zamların bütçelerini zorlayacağından yakınıyor.



2025 ZAMLI PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?



PlayStation Plus Essential



Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 40 TL, 3 Aylık 100 TL, Yıllık 240 TL



2023 Zamlı Fiyat: Aylık 175 TL, 3 Aylık 440 TL, Yıllık 1.400 TL



2025 Yeni Fiyat: Resmi açıklama bekleniyor, ancak %50 artış oranıyla tahmini yıllık - 2.100 TL (24 Haziran 2025'ten itibaren geçerli)



PlayStation Plus Extra



Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 60 TL, 3 Aylık 165 TL, Yıllık 400 TL



2023 Zamlı Fiyat: Aylık 260 TL, 3 Aylık 720 TL, Yıllık 2.340 TL



2025 Yeni Fiyat: Resmi açıklama bekleniyor, ancak %50 artış oranıyla tahmini yıllık - 3.510 TL (24 Haziran 2025'ten itibaren geçerli)



PlayStation Plus Deluxe



Eski Fiyat (2023 Öncesi): Aylık 70 TL, 3 Aylık 190 TL, Yıllık 460 TL



2023 Zamlı Fiyat: Aylık 305 TL, 3 Aylık 830 TL, Yıllık 2.740 TL



2025 Yeni Fiyat ((Maille Bildirildi): Yıllık 4.266 TL (24 Haziran 2025'ten itibaren geçerli)

Haber ile daha fazlasına ulaşın: