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Pistons, yeni bir anlaşma bulana dek Griffin'i oynatmayacak

Detroit Pistons genel menajeri Troy Weaver, Blake Griffin'in Pistons ile geleceğini belirleyeceği süreçte, maçlarda oynamaması üzerine karşılıklı bir anlaşmaya vardığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons genel menajeri Troy Weaver, Blake Griffin'in Pistons ile geleceğini belirleyeceği süreçte, maçlarda oynamaması üzerine karşılıklı bir anlaşmaya vardığını söyledi.

Pistons'ın, Griffin'i 25 Mart'taki son takas tarihinden önce takımdan göndermeye istekli olduğu, ancak ekibin 31 yaşındaki oyuncunun kontratını satın alıp kendisini serbest bırakma ihtimali bulunduğu da açıklandı.

Weaver ESPN'e şunları söyledi:

"Blake'in temsilcileriyle yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından, ekiple geleceğine ilişkin, her iki tarafın menfaatlerini de en üst düzeyde tutacak bir çözüm bulmak adına çalışma kararı aldık."

Griffin ise şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimde başarmak istediğim şeyi anlayarak, ileriye dönük en iyi yolu bulma adına benimle beraber çalışan Pistons'a minnettarım."

Griffin, birçok sakatlığın üretimini kısıtladığı bu sezonda, Detroit formasıyla 12.3 sayı, 5.2 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalamıştı.


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