Pisa, Galatasaray'dan Morutan'ı alıyor!

Pisa ve Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

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Pisa, Galatasaray'dan Morutan'ı alıyor!
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30 Ağustos 2024 19:24
Galatasaraylı futbolcu Olimpiu Morutan'a sürpriz bir talip çıktı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; İtalya Serie B ekibi Pisa ve Galatasaray, 25 yaşındaki sağ kanat Olimpiu Morutan'ın transferi için anlaşmaya vardı.

İtalyan ekibi, Morutan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak. Opsiyonun 2.5 milyon euro olduğu belirtildi.

İMZA İÇİN İTALYA'YA GİTTİ!

Oyuncunun sözleşme görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'dan ayrıldığı ve İtalya'ya gittiği belirtildi.

Morutan'ın son görüşmelerin ardından sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atması bekleniyor.

PISA'YA KİRALANMIŞTI

Galatasaray forması giyen Morutan, 2022-23 yılının başlangıcında da Pisa'ya kiralanmıştı.

GALATASARAY KARİYERİ

Romanya'dan 4.1 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Morutan, Sarı-kırmızılılarda çıktığı 36 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

 
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