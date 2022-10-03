Pınar Karşıyaka'da hedef Avrupa'da gruptan çıkmak

Organizasyon O G M B FIBA Şampiyonlar Ligi 64 38 26 0 ULEB Avrupa Kupası 46 24 21 1 FIBA EuroChallenge Kupası 45 27 18 0 FIBA Avrupa Kupası 32 23 8 1 Koraç Kupası 22 9 13 0 FIBA Şampiyonlar Kupası 10 4 6 0 Saporta Kupası 10 3 7 0 THY Avrupa Ligi 10 3 7 0 Kupa Galipleri Kupası 6 2 4 0 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 2 0 2 0 TOPLAM 247 133 112 2

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakada yarın Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, kendilerini çekişmeli maçların beklediğini ve öncelikle ilk gruptan çıkmak istediklerini söyledi.Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin bir maraton olduğunu belirtti.EuroChallenge Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, kıl payı kaçırdıkları iki finalin olduğunu, 2019'da da Kovid-19 nedeniyle Avrupa maceralarını yarı finalde tamamlamak zorunda kaldıklarını hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu:"Bizim öncelikli hedefimiz bu ilk grubu aşabilmek. Öncelikli olarak takımımızı tam olarak birbirine uygun bir şekilde monte edebilmek. Eğer son 8'e kalabilirsek ondan sonrası zaten çok daha net koşulacak bir hale gelecek ama geçen sene yaptığımız hatayı yapmayalım. En azından ben kendi takımım için bunu konuşmak istiyorum. Gruptaki 3 takımla çok iddialı bir ortam olacak, çok çekişmeli maçlar olacak."FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Yunanistan'dan AEK, Almanya'dan Telekom Bonn ve İtalyan Unahotels Reggio Emilia ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka, organizasyonda 5. kez yer alacak.Avrupa'da 13'ü üst üste olmak üzere 26 sezon Türkiye'yi temsil eden Pınar Karşıyaka, şimdiye kadar 10 farklı organizasyonda çıktığı 247 müsabakada 133 galibiyet, 112 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 19 bin 645 sayı atıp, potasında 19 bin 76 sayı gördü.2012-2013 sezonunda mücadele ettiği EuroChallenge Kupası finalinde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka, 2020-2021'de de FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 kaybetti.