Pep Guardiola: 'Bayern ve Barcelona'dayken de İngiltere hayalimdi'

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, kulübüyle sözleşme yenilemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Takımında mutlu olduğunu dile getiren Guardiola, "Manchester City'de çalıştığım 5 yıla geri dönüp baktığımda kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Şimdi de çok iyi hissediyorum. Geçen sezon hiç kupa kazanamamış olmamıza rağmen yine iyi hissediyordum. Güvendeyim ve taraftarların sevgisini hissediyorum. Takım, söylediklerimi dinliyor ve bu oyuncularla çalışmayı seviyorum." dedi.



City'de çalışmak için uygun ortama sahip olduğunu söyleyen Pep, "Çalışma koşullarımız inanılmaz. İngiltere'de kasım, aralık, ocak, şubat aylarından nefret ediyorum çünkü havayı daha iyi görmek istiyorum. Ancak yine de her şeye sahibim. İşimi yapacak her şeyim var. Bu yüzden City ile sözleşmemi yeniledim." ifadelerini kullandı.



Bayern Münih ve Barcelona'da çalışırken de İngiltere hayali kurduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Bayern Münih ve Barcelona'da kendimi kötü hissettiğimi söyleyemem ama bu kulüplerde çalışırken dahi İngilrere'nin hayalini kuruyordum. Shakespeare's Land, The Beatles and Oasis'te çalışmak istedim. İngiltere sadece futbol değil, aynı zamanda sinema ve tiyatro ülkesidir. Özel bir ülke burası." şeklinde konuştu.