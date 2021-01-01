Pelicans ekibi Redick ve Melli'yi yolladı, Lonzo'yu tuttu!

New Orleans Pelicans'ın, JJ Redick ve Nicolo Melli'yi Dallas Mavericks'e gönderdiği belirtildi.



Mavericks'in ise karşılığında James Johnson, Wes Iwundu ve 2021 ikinci tur Draft hakkını Pelicans'a gönderdiği açıklandı.



Öte yandan, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Pelicans ekibinin, Lonzo Ball'u kadroda tutacağı da kaydedildi.



Ball'un adı, yakın zamanda Chicago Bulls ve Atlanta Hawks da dahil olmak üzere çeşitli takımlarla takas dedikoduları içinde geçiyordu.



23 yaşındaki oyuncu, bu sezon maç başına 31.7 dakikada 14.2 sayı, 4.2 ribaund, 5.6 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



