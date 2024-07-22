Paris 2024 Olimpiyatları ne zaman başlıyor, bitiyor?

Dört yılda bir organize edilen olimpiyat oyunları 2024 yılında Paris'te gerçekleştirilecek. Fransız Baron Pierre de Coubertin'in girişimleriyle ilk olarak 1896 yılında düzenlenen modern olimpiyatlar en son 2020 yılında Tokyo'da gerçekleştirildi. Bu hafta başlayacak olan Paris 2024 Yaz Olimpiyatları, 11 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz 2024 Cuma günü başlayacak. 2024 Olimpiyatları TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.

Olimpiyat oyunları 11 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek.



2024 PARİS OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



2024 Yaz Olimpiyatları TRT SPOR ve TRT YILDIZ ekranlarından naklen yayınlanacak.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi 18 spor dalında 54 kadın, 48 erkek olmak üzere, toplam 102 sporcu temsil edecek.

Paris 2024 Olimpiyatları'da mücadeleye sahne olacak branşlar şöyle: Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken.