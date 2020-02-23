Para masa tenisinde millilerden 7 madalya

Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Para masa tenisinde millilerden 7 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2020 14:23
Polonya'nın Wladyslawowo kentinde düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nı milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuva, takım karşılaşmalarıyla sona erdi.

Ay-yıldızlılar, kadınlar ve erkekler takım maçlarında birer altın ve gümüş madalya kazandı.

Kadınlarda Neslihan Kavas, Ümran Ertiş ve Merve Cansu Demir'den oluşan klas 9-10 takım, altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler klas 4-5 kategorisinde ise Hamza Çalışkan, Koreli partneriyle gümüş madalyaya uzandı.

Milli takım, bu sonucun ardından organizasyonda ferdi ve takım müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için