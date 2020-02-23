Para masa tenisinde millilerden 7 madalya

Polonya'nın Wladyslawowo kentinde düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nı milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak tamamladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuva, takım karşılaşmalarıyla sona erdi.
Ay-yıldızlılar, kadınlar ve erkekler takım maçlarında birer altın ve gümüş madalya kazandı.
Kadınlarda Neslihan Kavas, Ümran Ertiş ve Merve Cansu Demir'den oluşan klas 9-10 takım, altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler klas 4-5 kategorisinde ise Hamza Çalışkan, Koreli partneriyle gümüş madalyaya uzandı.
Milli takım, bu sonucun ardından organizasyonda ferdi ve takım müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuva, takım karşılaşmalarıyla sona erdi.
Ay-yıldızlılar, kadınlar ve erkekler takım maçlarında birer altın ve gümüş madalya kazandı.
Kadınlarda Neslihan Kavas, Ümran Ertiş ve Merve Cansu Demir'den oluşan klas 9-10 takım, altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler klas 4-5 kategorisinde ise Hamza Çalışkan, Koreli partneriyle gümüş madalyaya uzandı.
Milli takım, bu sonucun ardından organizasyonda ferdi ve takım müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın