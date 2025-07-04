Haber Tarihi: 04 Temmuz 2025 13:12 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 13:12

PancakeSwap kapandı mı, neden açılmıyor? SPK'dan erişim yasağı

Kripto para dünyasının en popüler merkeziyetsiz borsalarından biri olan PancakeSwap'a erişim sorunları, yatırımcılar ve kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandırdı. Türkiye'deki kullanıcılar, 4 Temmuz 2025 itibarıyla platforma erişemediklerini bildirirken, "PancakeSwap kapandı mı, neden girilmiyor?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. PancakeSwap kapandı mı, neden açılmıyor?

PancakeSwap kapandı mı, neden açılmıyor? SPK'dan erişim yasağı
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Türkiye'de kripto varlık piyasasına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren popüler platform PancakeSwap, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından "izinsiz hizmet" verdiği gerekçesiyle erişime kapatıldı.

PANCAKESWAP KAPATILDI MI?

SPK, geçtiğimiz yıl yayımladığı rehberle birlikte Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen kripto platformlarının bazı kurallara uyması gerektiğini duyurmuştu. Bu kapsamda, yurt dışı merkezli ve herhangi bir yasal temsilcisi bulunmayan birçok kripto borsasına erişim engeli getirilmişti. Son kurban ise Binance Smart Chain tabanlı merkeziyetsiz borsa PancakeSwap oldu.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, PancakeSwap'a yönelik erişim engelinin nedeni "izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı" olarak açıklandı. Yani, herhangi bir lisans ya da denetim olmaksızın Türkiye'deki kullanıcılara hizmet sunduğu gerekçesiyle platforma müdahale edildi.

SIRADA DİĞER DEX'LER Mİ VAR?

PancakeSwap, sadece Haziran 2025'te 340 milyon dolarlık işlem hacmi ve 63 milyon dolarlık gelir elde etti. Platformun Türkçe dil desteği sunması, erişim engelinin tetikleyici unsurlarından biri olabilir. Bu detay, Uniswap ve benzeri merkeziyetsiz platformların da yakın gelecekte benzer yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Merkeziyetsiz yapıları nedeniyle belirli bir yönetim merkezi bulunmayan bu tür platformlar, kullanıcılarına doğrudan dijital cüzdanlar üzerinden işlem yapma imkânı sunuyor. Ancak bu durum, düzenleyici kurumlar için büyük bir denetim açığı anlamına geliyor.
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