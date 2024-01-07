Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 17:40 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 17:40

Panathinaikos Panaitolikos maçı canlı izle: Hangi kanalda?

Panathinaikos Panaitolikos maçı canlı izleme ekranı... Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos, bugün kendi sahasında Panaitolikos'u konuk ediyor. Peki, Panathinaikos Panaitolikos maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

Panathinaikos Panaitolikos maçı canlı izle: Hangi kanalda?
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Yunanistan Süper Ligi'nin 17. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, sahasında Panetolikos'u konuk ediyor. İşte Panathinaikos Panaitolikos maçı canlı izleme ekranı..

Panathinaikos Panaitolikos maçı canlı izle

Fatih Terim yönetiminde ilk maçını gol yemeden kazanan Panathinaikos, liderlik için sahaya çıkıyor.

Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, lider PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

TV8,5 canlı izlemek için tıklayınız

Panathinaikos Panaitolikos maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Panathinaikos ile Panaitolikos maçı 7 Ocak Pazar günü 18.00'de oynanacak. Karşılaşma TV8,5, Exxen, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
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