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Ozan Kabak'ın ilk taksidi Abdurrahim Albayrak'a gidiyor

Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya transfer eden Stuttgart, 4 milyon Euro'luk taksidi bu hafta Galatasaray'ın hesabına geçecek. Bu parayla da Abdurrahim Albayrak'a ilk ödemesi yapılacak.

Kaynak: Sabah
Ozan Kabak'ın ilk taksidi Abdurrahim Albayrak'a gidiyor
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05 Şubat 2019 08:17
Kasımpaşalı Diagne transferinde pazarlık masasına 15 milyon Euro ile oturan Kasımpaşa'yı Galatasaray 10 milyon Euro bonservis artı 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ile ikna etmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp geçen çarşamba günü Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro'yu nakit olarak ödedi. Bu paranın tamamını İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın verdiği ortaya çıktı.

Galatasaray adına 10 milyon Euro'yu kendi şirketinden ödeyen Albayrak'ın bu hafta içinde 4 milyon Euro geri alacağı öğrenildi. Ozan Kabak'ı 11 milyon Euro'ya transfer eden Stuttgart, ilk 4 milyon Euro'luk taksidi bu hafta Galatasaray'ın hesabına yatıracak.

Sarıkırmızılı kulüp de Diagne transferinde nakit parayı sağlayan Albayrak'a ilk geri ödemesini yapacak.

Stuttgart, Ozan'ın bonservisinden kalan 7 milyon Euro'yu da 1 yıl içinde kapatacak.



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