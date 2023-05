Oylar ne zaman açıklanmaya başlanacak? Oylar nerede, ne zaman, saat kaçta belli olacak?

SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine sadece 1 gün kaldı. 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için yurtdışındaki sandıklar bugün kuruluyor. 73 ülke ve 156 yerdeki yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başladı, 9 Mayıs'ta sona verecek. Peki, Sandıklar ne zaman, saat kaçta açılacak? Sandıklar ne zama belli olacak? Oylar ne zaman sayılacak?2023 seçimleri için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.Buna göre; Tüm yurtta oy verme saatleri saat 08.00-17.00 olarak uygulanacak.Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.🔴 Türkiye yarın seçime gidecek◾Oy verme işlemi 08:00'da başlayacak◾Oy verme işlemi 17:00'da bitecek◾60.6 milyon seçmen oy kullanacak◾191 binden fazla sandık kurulacak◾3 CB adayı yarışacak (RTE, KK, SO)◾24 siyasi parti seçime girecek (milletvekili)14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Sporx üzerinden canlı takip edebilirsiniz.Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.Saat 21.00'den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.Yurtta seçmen 14 Mayıs'ta sandığa gidecek; ancak yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi 27 Nisan'da başladı. 2023 genel seçimleri için yurt dışında toplam 1 milyon 817 bin 10 oy kullanıldı. 9 Mayıs itibarıyla oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışında kullanılan tüm oylar özel kuryeler ile Ankara'ya taşınmaya başlandı. Yurt dışında kullanılan oylar ile yurt içi oyların aynı anda sayımına başlanacak.Oy kullanılacak okullar ile mühürlü oy çuvallarının tutulacağı salonlarda güvenlik tedbirleri alındı.İlde seçime giren parti sayısına göre pusulanın boyutu değişecekYüksek Seçim Kurulu'nun matbaaları pusulaları basıyor.Oy pusulaları her il için o ildeki seçime katılan parti ve adaya göre basılıyor. Dolayısıyla pusulanın uzunluğu da her il için farklılık gösteriyor. Basımı tamamlanan pusulalar 14 Mayıs sabahına kadar özenle korunuyor.Pusula yırtılırsa ya da üzerinde yazı olursa oy geçersiz sayılacakOy pusulalarında yırtık olması durumunda o oy geçersiz sayılacak. Bu yüzden uzun oy pusulasının dikkatli katlanması önemli. Mühür dışında, pusulanın herhangi bir yerinde imza, işaret ya da yazı varsa yine oy iptal olacak. Zarfın içinden oy pusulası dışında bir şey çıkarsa kullanılan oy geçersiz olarak kaydedilecek.Oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacakSaatler 17.00'yi gösterdiğinde oy kullanma işlemi tüm yurtta tamamlanacak. Sonrasında kullanılan oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacak.Oy zarfları ile oy kullanan seçmen imzası sayısı karşılaştırılacak, geçersiz zarflar ayrılarak tutanağa geçirilecek, fazla zarf çıkarsa miktar kadar rastgele çekilen oy zarfları yakılarak imha edilecek.Sandık başkanının boş ve yazısız cetveli herkese göstermesi ile ara vermeden ve duraksız ilerleyecek sayım işlemi başlayacak. İtiraz olsa dahi sayım durmayacak.Müşahitler ile bölgede kayıtlı seçmenler sayım işlemlerini izleyebilecekBir sandık üyesi zarfları vermek, iki üye oyları cetvele işlemek, bir üye de zarfları korumak ile görevli olacak. Bu sırada siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile sandık bölgesinde kayıtlı tüm seçmen işlemleri izleyebilecek.Sayım ve döküm işlemi tamamlanınca tüm belgeler seçim torbasına konulup ağzı bağlanarak ilçe seçim kurulu mührü basılacak. Hazırlanan seçim torbası ve mühür, sandık kurulu başkanı ve en az 2 üye ile hızlıca ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilecek. İlçe seçim kurulları sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemlerini siyasi parti temsilcileri ve müşahitlerin huzurunda yapacak. Tüm tutanaklar birleştirilerek il seçim kuruluna gönderilecek.İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak.YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 14 Mayıs saat 23.59'a kadar ilan edecek.