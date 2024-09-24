Haber Tarihi: 24 Eylül 2024 15:00 - Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 15:00

Osimhen, Roland Sallai, İsmail Jakobs Galatasaray - PAOK maçında oynayacak mı?

2024 - 2025 sezonunda hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Michy Batshuayi, Elias Jelert, İsmail Jakobs, Gabriel Sara ve Osimhen gibi yıldızları kadrosuna kattı. Galatasaray'da yeni transferlerin UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak PAOK maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Osimhen Avrupa maçlarında oynayacak mı? Roland Sallai, Osimhen, İsmail Jakobs Galatasaray - PAOK maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

Osimhen, Roland Sallai, İsmail Jakobs Galatasaray - PAOK maçında oynayacak mı?
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Young Boys'a elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Galatasaray ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak. Yeni transferlerden hangileri PAOK maçında süre alacak merak konusu oldu. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osimhen Avrupa maçlarında oynayacak mı? Roland Sallai, Osimhen, İsmail Jakobs Galatasaray - PAOK maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleciler: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı

Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira

Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

GALATASARAY'DA PAOK MAÇINDA YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Galatasaray, transferlerinden Michy Batshuayi, Ismail Jakobs, Elias Jelert, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazarken, Roland Sallai kadroya yazılamadı.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

Tottenham (İngiltere),
Ajax (Hollanda) (D)
PAOK (Yunanistan)
AZ Alkmaar (Hollanda) (D)
Dinamo Kiev (Ukrayna)
Malmö (İsveç) (D)
Elfsborg (İsveç)
RFS (Letonya) (D)

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