Osimhen, Roland Sallai, İsmail Jakobs Galatasaray - PAOK maçında oynayacak mı?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Young Boys'a elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Galatasaray ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak. Yeni transferlerden hangileri PAOK maçında süre alacak merak konusu oldu. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osimhen Avrupa maçlarında oynayacak mı? Roland Sallai, Osimhen, İsmail Jakobs Galatasaray - PAOK maçında oynayacak mı? İşte detaylar...



GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ KADROSU



Kaleciler: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç



Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı



Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira



Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz



GALATASARAY'DA PAOK MAÇINDA YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?



Galatasaray, transferlerinden Michy Batshuayi, Ismail Jakobs, Elias Jelert, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazarken, Roland Sallai kadroya yazılamadı.



GALATASARAY AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ



Tottenham (İngiltere),

Ajax (Hollanda) (D)

PAOK (Yunanistan)

AZ Alkmaar (Hollanda) (D)

Dinamo Kiev (Ukrayna)

Malmö (İsveç) (D)

Elfsborg (İsveç)

RFS (Letonya) (D)





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