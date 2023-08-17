Haber Tarihi: 17 Ağustos 2023 20:40 - Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 20:40

Osijek Adana Demirspor maçı canlı izle kesintisiz donmadan

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Osijek Adana Demirspor maçı canlı izle kesintisiz donmadan
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SON DAKİKA Osijek Adana Demirspor maçı yayın linkiUEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Osijek ile Adana Demirspor  Opus Arena'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak TV8.5'tan izleyebilirsiniz.  İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
OSIJEK ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI, TIKLA




Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor
Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Nani, N'Diaye

Osijek
Malencia, Mkrtchyan, Evangelou, Guedes, Drambaev, Jugovic, Caktas, Fiolic, Bukvic, Lovric, Mierez

Avrupa'da 2 galibiyet ve 1 beraberlik

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek üst tura yükselmişti.

3. eleme turu ilk maçında da Osijek'i sahasında ağırlayan Akdeniz ekibi, bu karşılaşmadan ise 5-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Elemelerde çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Yukatel Adana Demirspor, Osijek'i rövanş maçında da mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.


Adana Demirspor'un rakibi kim olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek ile deplasmanda karşılaşacak.

Opus Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Akil Howson üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olacak. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Sahasındaki ilk karşılaşmayı 5-1 kazanan mavi-lacivertliler, rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Kluivert: ''Kendi oyunumuzu oynayacağız''

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Osijek ile karşılaşacak Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert, "Rakibin üstümüze geleceğini biliyoruz, başka yapacakları hiçbir şey yok. O yüzden konsantrasyonla kendi oyunumuzu oynamak zorundayız." dedi.
Kluivert, maçın oynanacağı Opus Arena'da düzenlenen basın toplantısında, tarihi öneme sahip bir maça çıkacaklarını belirtti.

İlk maçın sonucunun kendileri için iyi olduğunu ifade eden Kluivert, yine de konsantrasyonu bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

Kluivert, kendi oyunlarını oynamaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Rakibin üstümüze geleceğini biliyoruz, başka yapacakları hiçbir şey yok. O yüzden konsantrasyonla kendi oyunumuzu oynamak zorundayız. İlk sonucu unutarak kendi oyunumuzu oynamak için maça çıkmamız lazım." diye konuştu.

Kaleci Goran Karacic de zorlu bir karşılaşma olmasını beklediklerini ifade etti.

Takımdaki herkesin deneyimli olduğunun altını çizen Karacic, "Zor bir maç bekliyoruz ama biz bir aile olarak her yere gidiyoruz. Bir aile olduğumuzu da sahada göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz ekibi, basın toplantısının ardından statta yaptığı antrenmanla maç saatini beklemeye başladı.

Mavi-lacivertliler, ilk maçta Osijek'i 5-1 yenmişti.

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