Haber Tarihi: 22 Mart 2024 13:28 - Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 13:28

Oruç ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? 2024

Ramazan'ın bitiş tarihi merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başladı. Bugün ise Ramazan'ın on ikinci orucu tutuluyor. Arife günü, Ramazan'ın son orucu tutulacak ve üç gün Ramazan Bayramı kutlanacak. Peki, oruç ne zaman bitiyor? Arefe ne zaman? İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihi...

Oruç ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? 2024
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On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü kılındı, 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece sahura kalkıldı ve aynı gün ilk iftar yapıldı. Mübarek Ramazan ayı üç gün sürecek bayramla uğurlanacak.

BU YIL 30 GÜN SÜRECEK?

30 gün sürecek ramazan ayı, bu yıl 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazanın 27'nci gecesi olan 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan günlerinde kutlanacak.

30 Ramazan 1445 - 09 Nisan-2024 Salı - Arife Ramazan ayının son günü
01 Şevval 1445 - 10 Nisan-2024 Çarşamba - Ramazan Bayramı (1. gün)
02 Şevval 1445 - 11 Nisan -2024 Perşembe - Ramazan Bayramı (2. gün)
03 Şevval 1445 - 12 Nisan -2024 Cuma - Ramazan Bayramı (3. gün)

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