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Olimpik Lyon, ikinci yarıda güldü!

Olimpik Lyon, Houssem Aouar ve Memphis Depay'ın attığı gollerle Angers deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Olimpik Lyon, ikinci yarıda güldü!
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27 Ekim 2018 19:56
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Angers ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Raymond Kopa'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon, 2-0'lık skorla kazandı.

Angers, 34. dakikada Ismael Traore direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Olimpik Lyon, 63. dakikada Houssem Aouar'ın attığı golle öne geçti. Memphis Depay, 87'de attığı golle farkı artırdı. Angers'in tek golü 88. dakikada Cristian Lopez'den geldi.

Olimpik Lyon'da eski Beşiktalı Marcelo ve eski Galatasaraylı Jason Denayer, 90 dakika sahada kaldı. Marcelo, 13. dakikada sarı kart gördü.

Lyon, bu galibiyetle birlikte puanını 20 yaptı. Angers ise 12 puanda kaldı. Lyon, gelecek hafta Bordeaux'yu sahasında ağırlayacak. Angers ise St. Etienne deplasmanına gidecek.

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