Haber Tarihi: 18 Ocak 2024 15:57 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 15:57

Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Okulların kapanma tarihi

Okullar ne zaman kapanacak? merakla beklenen velilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Vatandaşlar okullar kapanacak mı, okullar erken kapanır mı? açıklamasını öğrenmek istiyor. Türkiye'de okullar ne zaman kapanacak? Okullar erken kapanır mı? Okullarda tatil öne çekilir mi? detaylarını haberimizde okuyabilirsiniz.

Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Okulların kapanma tarihi
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En çok merak edilen konuların başında okullar kapanacak mı? sorusu geliyor. Okulların ne zaman kapanacağına yönelik açıklamalar merakla bekleniyor. Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve çalışanlar okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin açıklamaları takip ediyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle artan rakamlar ve rekor seviyeye ulaşan omicron varyantı nedeniyle alınacak önlemler neler olacak? Okullar 1 hafta erken kapanacak mı? Okulların erken kapanma ihtimalinin yanında kafeler, restoranlar, tiyatrolar, sinemalar gibi insanların topluca girdiği alanlarda yüzde 50 kapasiteyle giriş kuralları yeniden getirilecek mi merak ediliyor.

Okulların kapanacağı tarih 21 Ocak 2022 Cuma olarak açıklanmıştı. Eğer okulların kapanma tarihi öne alınmazsa 21 Ocak'ta yarıyıl tatili (15 tatili) başlayacak.

OKULLAR KAPANACAK MI?

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında okullar okullar erken kapanacak mı sorusuna şu yanıtı verdi: "Tüm sınıfları kapanmış bir sınıf yok tatile erken gitme gibi bir durum da söz konusu değil. Tatil bekleyenlere buradan söyleyeyim."

KAFELER, RESTORANLAR KAPANACAK MI?

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.

TİYATROLAR, SİNEMALAR KAPANACAK MI?


Vatandaşların toplu şekilde en çok yer aldığı mekanlardan olan sinema ve tiyatrolar kapanacak mı açıklamaları bekleniyor. Tiyatrolar ve sinemaların yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerini sürdürme ihtimali bulunuyor.

OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZYÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı resmi açıklamada okulların erken kapanmayacağını açıkladı. Özer açıklamasında, "Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz." diye konuştu.

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