Okan Buruk'tan soyunma odasında flaş konuşma!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçının ardından soyunma odasında takımla bir konuşma yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'tan soyunma odasında flaş konuşma!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2023 09:20
Son güncelleme 30 Ekim 2023 09:22
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün Çaykur Rizespor ile oynanan ve 1-0 kazanılan karşılaşma ile ilgili olarak soyunma odasında öğrencileriyle konuştu. Yoğun fikstüre rağmen oyun anlayışlarından taviz vermemeleri gerektiğinin altını çizen başarılı teknik adam, "Daha iyi oynamalıydık. Oyun içerisinde zaman zaman düştüğümüz bölümler oldu. Eksiklerimiz üzerine daha fazla odaklanmalı ve her maça aynı konsantrasyon ile çıkmalıyız. Her şeye rağmen hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

HAKEME SERT ELEŞTİRİ

Başarıya ulaşacaklarına inandığını söyleyen Buruk, "Bu sezon 3 kulvarda birden mücadele ediyoruz. Sezona büyük hedeflerle girdik. Her bir hedefimiz için özenle mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu biliyorum" diye konuştu. Ayrıca hakem yönetimine de birtakım eleştirilerde bulunan genç hoca, "Sertliğe çok fazla müsaade edildi. Bu kadarı fazla. Boey'de yumru kadar şişlik var" yorumunu yaptı.



 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery