Okan Buruk'tan soyunma odasında flaş konuşma!

Teknik Direktörüönceki gün Çaykur Rizespor ile oynanan ve 1-0 kazanılan karşılaşma ile ilgili olarak soyunma odasında öğrencileriyle konuştu. Yoğun fikstüre rağmen oyun anlayışlarından taviz vermemeleri gerektiğinin altını çizen başarılı teknik adam,dedi.Başarıya ulaşacaklarına inandığını söyleyen Buruk,diye konuştu. Ayrıca hakem yönetimine de birtakım eleştirilerde bulunan genç hoca,yorumunu yaptı.