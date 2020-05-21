Beşiktaş'ın sezon ortasında Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup geri dönüyor. Sergen Yalçın'ın göreve geldiği günlerde Feyenoord'la anlaşan yıldız oyuncu, yeni Hoca'sının kalması yönündeki isteği üzerine "Teşekkür ederim ama anlaşma sağlandı. Beşiktaş'a çok daha güçlü olarak döneceğim" cevabını vermişti.Oğuzhan'ın koronavirüs sürecinde ailesi ile birlikte yaşamaya alıştığı için gelecek sezonda da Hollanda'da devam edeceği iddiaları üzerine Sergen Yalçın devreye girdi. Siyah-beyazlıların teknik patronu, 27 yaşındaki oyuncuyla telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.Oğuzhan'a, yeni sezon planlamalarında özel bir yeri olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcıdedi.Hoca'sının bu sözleri üzerine çok mutlu olan yıldız futbolcu "Ben de size söz veriyorum. Eski performansımdan çok daha iyisini göstereceğim" sözlerini kullandı.Öte yandan senelik 11 milyon lira ücreti bulunan Oğuzhan'ın, indirime gitmeye hazır olduğu da öğrenildi.