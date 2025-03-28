Haber Tarihi: 28 Mart 2025 14:21 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 14:21

Öğretmen Seminerleri İptal Mi? - 2025

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullardaki öğretmenlerin 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan mesleki çalışma dönemindeki uzaktan eğitim semineri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iptal edildi.

Öğretmen Seminerleri İptal Mi? - 2025
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Milli Eğitim Akademisi Başkan Vekili Cevdet Vural imzasını taşıyan "Nisan 2025 Mesleki Çalışma Dönemi"ne ilişkin yazı illere gönderildi.

Yazıya göre, MEB'e bağlı tüm eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler için okulların ikinci ara tatilindeki mesleki çalışma döneminde planlanan uzaktan eğitim semineri, Ramazan Bayramı sonrası 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli sayılması üzerine iptal edildi.

Söz konusu eğitim faaliyet içeriği ile benzeri nitelikteki eğitim faaliyetleri uygun zamanda yönetici ve öğretmenlerin istifadesine sunulacak.

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