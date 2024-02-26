Haber Tarihi: 26 Şubat 2024 09:39 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 09:39

Oba Makarna halka arz sonuçları açıklandı: Oba Makarna halka arz ne zaman işlem görecek?

22-23 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz için yatırımcılardan talep toplayan ve borsaya merhaba diyen Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin (OBAMS) halka arzına dair sonuçlar açıklandı. Peki, Oba Makarna halka arz ne zaman işlem görecek? Oba Makarna halka arz kaç lot verdi?

Oba Makarna halka arz sonuçları açıklandı: Oba Makarna halka arz ne zaman işlem görecek?
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Oba Makarna halka arz sonuçları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 22-23 Şubat tarihleri arasında talep toplayan Oba Makarna (OBAMS) halka arzı sona erdi. Borsa ile yakından ilgilenen kişiler "Oba Makarnacılık borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Oba Makarnacılık halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? İşte OBAMS borsa işlem tarihi!

OBA MAKARNACILIK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. 22-23 Şubat tarihleri arasında 2 gün boyunca talep topladı. Oba Makarna halka arz sonuçları açıklanmadı. Şirketin bireysel yatırımcıya kaç lot verdiği de belli olmadı. Halka arz sonuçlarının 26 Şubat Pazartesi günü açıklanacağı tahmin ediliyor.

OBA MAKARNA (OBAMS) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Oba Makarna halka arz sonuçları açıklanmadığı için borsa işlem tarihi de belli olmadı. Şirketin borsa işlem tarihi halka arz sonuçlarının KAP'a bildirilmesinin ardından netlik kazanacak.
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