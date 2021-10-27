Nuri Şahin, Antalyaspor ile hayalini açıkladı!

Antalyaspor'da takımın teknik sorumlusu getirilen Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a konuşan Şahin, Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarını değerlendirmesinde, "Takımın artılarını ve eksiklerini görmek adına iyi maçlar oldu. Çalışmamız gereken, önümüzü görmemiz gereken çok şey olduğunu gördük. Oynadığımız maçlar bizim adımıza öğretici oldu, puanlar alsaydık daha iyi olurdu. Önümüzdeki maçlarda puanlar almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"KENDİME İNANDIĞIM İÇİN KABUL ETTİM"



Futbolculuktan saha kenarına gelmesi adına aldığı kararı yorumlayan 33 yaşındaki futbol insanı, "Takımına başına geçmeye hazır olduğumu düşündüğüm için görevi kabul ettim. Kaptanlar ve tüm takım arkadaşlarım yeni görevime olumlu yaklaştı, 'Biri bu işi yapacaksa Nuri yapsın' dediler. Kendime inandığım için ben de kabul ettim." dedi.



"HAYALİM AVRUPA"



Antalyaspor'daki hayali ve hedefi sorulan genç antrenör, "Antalyaspor, iki yıl sonra şurada olacak diye bir şey söylemem doğru olmaz ancak hayalim Antalyaspor'un Avrupa'da oynaması. Kısa vadede ise maçlar kazanmak ve puanlar almak" şeklinde konuştu.



"KENDİMİ OYUNA ALIRIM"



Kendisini oyuna alıp almayacağı sorulan Şahin, "Gerekirse alırım. Şu anki orta sahamıza güveniyorum ama ihtiyaç olursa oynarım. Başakşehir maçında arkadan biri bağırdı 'Nuri'yi oyuna al' diye, güleceğim geldi." açıklamasını yaptı.



"KAN DEĞİŞİMİ OLMASI DOĞRU"



Milli Takım'ın durumu sorulan Nuri Şahin, "Avrupa Şampiyonası'nda kan kaybettik, bir kan değişimin olmasını doğru buluyorum. Stefan Kuntz ismi de doğru bir isim. Elimizdeki Milli Takım kadrosu 2002 kadrosundan sonraki en iyi kadro. Genç, yetenekli, kaliteli bir takımız. Her hocanın isteyeceği bir kadroya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.





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