Noter sistemi çöktü mü, ne zaman gelir? 2025

Noter sisteminde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle noterliklere giden vatandaşlar sistemden kaynaklı beklemeye başladı. Alım satım, tasdik gibi işlemlerin yapıldığı noter sistemi çökmesi dolayısıyla hizmet verememeye başladı. Peki noter sistemi çöktü mü, neden çalışmıyor? Noter sistemi ne zaman gelir?

Sosyal medya kullanıcılarından gelen bilgilere göre, noterliklerde kullanılan bakanlık entegrasyonlu dijital altyapılarda geçici bir erişim sorunu yaşanıyor. Bu sistemler üzerinden kimlik doğrulama, belge sorgulama ve onaylama gibi işlemler gerçekleştirildiği için kesinti, noterlik hizmetlerini etkiledi.

Öğle saatlerinde noterliklere gelen birçok vatandaş, işlem yapamadan geri dönmek veya beklemek zorunda kaldı. Özellikle araç alım-satım, vekaletname ve tapu işlemleri gibi acil ihtiyaçlar nedeniyle noterleri tercih eden kişiler mağduriyet yaşadı.

Noter sisteminin en geç gün sonuna kadar normale dönmesi hedefleniyor. Ancak resmi kaynaklardan yapılacak duyuruların takip edilmesi öneriliyor.