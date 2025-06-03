Noter sistemi çöktü mü, ne zaman gelir? 2025

Noter sisteminde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle noterliklere giden vatandaşlar sistemden kaynaklı beklemeye başladı. Alım satım, tasdik gibi işlemlerin yapıldığı noter sistemi çökmesi dolayısıyla hizmet verememeye başladı. Peki noter sistemi çöktü mü, neden çalışmıyor? Noter sistemi ne zaman gelir?HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
NOTER SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medya kullanıcılarından gelen bilgilere göre, noterliklerde kullanılan bakanlık entegrasyonlu dijital altyapılarda geçici bir erişim sorunu yaşanıyor. Bu sistemler üzerinden kimlik doğrulama, belge sorgulama ve onaylama gibi işlemler gerçekleştirildiği için kesinti, noterlik hizmetlerini etkiledi.
VATANDAŞLAR İŞLEMLERİNİ YAPAMIYOR
Öğle saatlerinde noterliklere gelen birçok vatandaş, işlem yapamadan geri dönmek veya beklemek zorunda kaldı. Özellikle araç alım-satım, vekaletname ve tapu işlemleri gibi acil ihtiyaçlar nedeniyle noterleri tercih eden kişiler mağduriyet yaşadı.
NOTER SİSTEMİ NE ZAMAN GELİR?
Noter sisteminin en geç gün sonuna kadar normale dönmesi hedefleniyor. Ancak resmi kaynaklardan yapılacak duyuruların takip edilmesi öneriliyor.
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