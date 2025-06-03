Haber Tarihi: 03 Haziran 2025 18:10 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 18:10

Noter sistemi çöktü mü, ne zaman gelir? 2025

Türkiye genelinde noter işlemlerinde öğle saatlerinden itibaren yaşanan erişim sorunları, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. "Noter sistemi çöktü mü?" sorusu günün en çok araştırılan konularından biri haline gelirken, sosyal medyada birçok kişi işlemlerini halledebilmek için noter sisteminin normale dönmesini bekliyor. Peki noter sistemi çöktü mü, neden çalışmıyor? Noter sistemi ne zaman gelir?

Noter sistemi çöktü mü, ne zaman gelir? 2025
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Noter sisteminde yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle noterliklere giden vatandaşlar sistemden kaynaklı beklemeye başladı. Alım satım, tasdik gibi işlemlerin yapıldığı noter sistemi çökmesi dolayısıyla hizmet verememeye başladı. Peki noter sistemi çöktü mü, neden çalışmıyor? Noter sistemi ne zaman gelir?

NOTER SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcılarından gelen bilgilere göre, noterliklerde kullanılan bakanlık entegrasyonlu dijital altyapılarda geçici bir erişim sorunu yaşanıyor. Bu sistemler üzerinden kimlik doğrulama, belge sorgulama ve onaylama gibi işlemler gerçekleştirildiği için kesinti, noterlik hizmetlerini etkiledi.

VATANDAŞLAR İŞLEMLERİNİ YAPAMIYOR

Öğle saatlerinde noterliklere gelen birçok vatandaş, işlem yapamadan geri dönmek veya beklemek zorunda kaldı. Özellikle araç alım-satım, vekaletname ve tapu işlemleri gibi acil ihtiyaçlar nedeniyle noterleri tercih eden kişiler mağduriyet yaşadı.

NOTER SİSTEMİ NE ZAMAN GELİR?

Noter sisteminin en geç gün sonuna kadar normale dönmesi hedefleniyor. Ancak resmi kaynaklardan yapılacak duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

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