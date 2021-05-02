Nice, Ersin Destanoğlu'nu izlemeye geldi!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun peşine Lyon'un ardından Nice de düştü. Fransız ekibinin scout şefi, Hatayspor maçında 20 yaşındaki eldiveni izledi.
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Fransız ekiplerinin radarında... Lyon'un ardından Nice'in scout şefi, dün genç file bekçisini izlemek için Vodafone Park'taydı. Bu sezon ligde 32 resmi maça çıkan Ersin, 29 gol yerken 13 mücadelede kalesini gole kapattı.
Başarılı eldiven ayrıca dün Hatayspor karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkan tek Türk oyuncuydu. Ersin'in sözleşmesi 2023'te sona erecek.
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Fransız ekiplerinin radarında... Lyon'un ardından Nice'in scout şefi, dün genç file bekçisini izlemek için Vodafone Park'taydı. Bu sezon ligde 32 resmi maça çıkan Ersin, 29 gol yerken 13 mücadelede kalesini gole kapattı.
Başarılı eldiven ayrıca dün Hatayspor karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkan tek Türk oyuncuydu. Ersin'in sözleşmesi 2023'te sona erecek.