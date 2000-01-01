Nets, Gregg Popovich'e bir "Godfather teklifi" yapmaya hazırlanıyor

Brooklyn Nets'in, San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'i cezbetmek için bir "Godfather teklifi" hazırladığı bildirildi.



Eski NBA oyuncuları Rasheed Wallace ve Bonzi Wells'in sunduğu bir podcast olan "Let's Get Technical"dan Gerald Brown, "Brooklyn Nets'in Gregg Popovich'e bir Godfather teklifi yapmak istediğine dair bir hikaye var" şeklinde konuştu:



"Brooklyn Nets'in sahibinin Gregg Popovich'e bir Godfather teklifinde bulunmaya çalıştığına dair bir hikaye var. Ve 'Godfather' derken, reddedemeyeceği bir şey olduğundan bahsediyorum."



Nets genel menajeri Sean Marks, NBA kariyerinin büyük bölümünü Spurs ile geçirmişti. Ayrıca Şubat 2016'da Brooklyn'deki işine başlamadan önce, San Antonio'daki ön ofiste çalışmıştı ve bu sayede Popovich ile mükemmel bir ilişki kurmuştu.



Pop, 2019 yılının Nisan ayında Spurs ile üç yıllık bir uzatma kontratı imzalamış olsa da, kariyerinin bu aşamasında yıllık bir yaklaşım benimsediği de biliniyor.



Kadroda süper yıldızları Kevin Durant ve Kyrie Irving olan Nets'in, Kenny Atkinson ile yollarını ayrıldıktan sonra, 2020 yaz dönemi başladığında bir koç araştırmasına girmesi bekleniyor.



Brooklyn, Atkinson'ın işten çıkarılmasının ardından geçici başantrenör olarak Jacque Vaughn'u seçmişti. Birden fazla rapor, eski NBA guardına tam zamanlı işi almak için, her fırsatın verileceğini belirtmişti.



