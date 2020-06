Netflix orijinal dizileri! En iyi Netflix dizileri yeni gelenler (15 Haziran Pazartesi)

Sevilen dizileriyle izleyicilerin en yakın dostu olmayı başaran dev internet yayıncısı Netflix, birbirinden güzel filmleri ile de içimizi ısıtmayı başarıyor. Eğer Netflix'in orijinal filmleri arasından hangisini izleyeceğinize karar veremiyorsanız ödüllü Netflix filmleriyle dolu bu liste ilginizi çekebilir!Ben Affleck ve Rosamund Pike'ın başrollerde yer aldığı Kayıp Kız (Gone Girl) filmi zaman zaman zileyiciyi gerilimin ve gizemin tavanına çıkarıyor. Nick Dunne ile Amy evli bir çifttir. Evlilik yıldönümlerine kısa bir süre kala Amy kaybolur. Nick olayı duyurunca basının ilgisi gün geçtikçe artar. Polislerin uzun aramalarına rağmen Amy bulunamazken, günler ilerledik.e Nick'teki tutarsızlıklar basının ve çevresindekilerin gözüne batmaya başlar. Acaba Amy'yi kocası Nick mi öldürmüştür? Başından sonuna kadar sürükleyici bir film sizi bekliyor.Bright, Yüzüklerin Efendisi serisinden aşina olduğumuz orkların ve elflerin yaşadığı bir dünyada geçiyor. İnsan olan Ward ve bir ork olan Jakoby devriye arkadaşı iki polistir. Irksal çekişmelerin olduğu ortamda dünyaları da tehlike altına girince işler iyice karışır. Genç bir elf kızını ve kutsal bir emaneti korumak zorundadırlarlar. Bu türü sevenler için oldukça sürükleyici bir film sizi bekliyor.2019 yapımı olan bu Amerikan psikolojik gerilim filminde Sam Worthington başrolde. Ray eşi Joanne ve kızı Peri ile birlikte bir şükran günü yemeğine doğru yola çıkıyorlar. Yolda karı koca arasındaki gerilimi ve biten sevgiyi görebiliyoruz. Ray ailesinden kopmuş gibi görünüyor ve eşi Joanne bu durumdan oldukça rahatsız. Bu aile içi gerilim, kızları Peri için bir benzin istasyonunda mola vermeleri ve hemen ardından gelişen garip olaylarla yerini bambaşka bir durumla yer değişiyor. Filmin ileryen dakikalarında kayıp eşi ve kızını bulma çabalarını görüyoruz. İzleyiciyi bir gerilim silsilesinin içine sokan Fractured izlemekten keyif alabileceğiniz bir film.Robert McCall kendi halinde fabrikada çalışan yaşlı bir Amerikan vatandaşı gibi görünse de aslında emekli bir istihbarat ajanıdır. Genç bir hayat kadını ile tanışan McCall, kıza yapılanları şahit olunca kızı elinde bulunduran Rus mafyasına gider. Başta bir anlaşma niyetindedir ama karşısındakilerin böyle bir niyeti yoktur. Sonuçta, kahramanımız McCall oda dolusu insanı ağzı açık bırakacak şekilde etkisiz hale getirir. Olanlarda bundan sonra gelişir. Aksiyon dolu bir Denzel Washington filmi.Kariyer peşinde koşan Lou Bloom, amaca giden her yol mübahtır felsefesini hayatının merkezine oturtmuştur. Geceleri kamerayı eline alıp, şehirde yaşanan olayları haber yapan Lou Bloom ünlü bir kanalda işe girer. Fakat Lou Bloom'ın haber yapma şekli hiçte normal değildir. Haberi bulmaz, haberin şartlarını kendisi oluşturur. Jake Gyllenhaal'in başrolünde olduğu ve başarılı bir oyunculuk çıkardığı Nightcrawler filmini severek izleyeceğinizden şüphemiz yok.Dünya uzaylılar tarafından saldırıya uğramıştır. Tüm dünya ülkeleri bu uzaylılarla büyük bir savaşa girmiştir. Şavaşa gönderilen kahramanımız (Tom Crusie) savaş meydanında aynı günü tekrar tekrar yaşamaya başlar. Bu garip duruma önce alışamaz ama bir süre sonra bu durumu insanlığın lehine kullanma gayretine girer. Aksiyon vaad eden bir bilim kurgu filmi.Gelecekte polisler robot polislerle takviye edilmiştir ve bu toplum düzenini sağlamakta başarılı olur. Fakat her yenilikte olduğu gibi olumsuz olarak mevcut sistemi daha baskıcı hale getirir. İnsanlar bu robotlarla savaşma eğilimindedir. Bu robot polislerden birisi bir çete tarafından çalınır ve yazılımcı Deon'un onu zorla programlaması sağlanır. Deon bu işe kendisini öyle verir ki Chappie adını verdikleri robot ilk kez kendi kendine düşünmeye ve hissetmeye başlamıştır. Dramın, aksiyonun ve bilim kurgunun harmanlandığı bu film bu türü beğenenler için ilgi çekici...Film tapınak şövalyeleri ile suikastçılar arasındaki amansız mücadeleyi konu alıyor. Kutsal elmayı bulup özgür insan iradesine son vermeyi amaçlayan tapınakçılar, çok gelişmiş bir teknolojiyi kullanarak idama mahkum olmuş olan baş kahramanımızın (öncü) anılarından kutsal elmanın izini sürüyorlar. Ama bu uğraş kahramanımızın 'Öncü' olduğunu anlamasına da yarıyor. Müthiş aksiyon ve efektleriyle izlenmeye değer bir film.Bruce Wayne sakat diziyle herşeyden vazgeçmiş şekilde konağıdan kendisini tecrit etmiştir. Fakat Bane'in karanlık planları için Gotham şehrine gelmesi ile Batman seneler sonra Gotham sokaklarında görülür. Bane Gotham'ı haritadan silecek büyük bir bomba patlatmak niyetindedir. Bane ile Batman arasındaki ölümcül savaşa Gotham şehri topyekün katılır. Aksiyonun dinmediği bu Batman filmi sizlere keyifli vakit vaad ediyor.Mark Wahlberg yine adrenalin seviyesi yüksek bir film ile karşımıza çıkıyor. Eski bir polis olan Spenser, Boston'da öldürülen eski bir mesai arkadaşının cinayetinin peşinde düşer. Perde arkasında dönen pis oyunları ortaya çıkarmaya çalışan Spenser, baştan sona aksiyon dolu gelişmelerin içinde bulur kendisini. En büyük yardımcısı da boksör Hawk'tır.2013 yapımı Hücre 7 Mucizesi (Miracle in Cell No. 7) isimli Güney Kore filminin ana teması üzerine kurulu olan Türk filmi 7. Koğuştaki Mucize izleyenleri ağlatan cinsten bir film. Filmde Aras Bulut İynemli oyunculuğu ile beğeni topladı. 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip olan Memo kızı Ada ve annesi ile birlikte Ege'nin bir köyünde güzel bir hayat yaşamaktadır. Memo olmaması gereken bir yerde olmaması gereken bir ölümün tam ortasında kendisini bulunca, onun ve küçük kızı Ada'nın hayatı alt üst oluyor. Film idam cezasına mahkum edilen Memo'nun suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışan insanları anlatıyor. Harika vakit geçirmek için güzel bir film.Mayaların takvimine göre 2012 yılı yoktur yani dünya yok olacaktır. Hintli bir bilim adamı yer kabuğunda enteresan gelişmeleri fark eder ve Amerikalı meslektaşı ile paylaşır. Bu saatten sonra dünyanın sonuna hazırlık başlar fakat halkın haberi yoktur. Zaman zaman mantık sınırlarını zorlasa da görsel efektleriyle ve hiç düşmeyen temposuyla 2012 filmi izlenmeye değer bir film. Ailenizle aksiyon ve gerilim dolu 2 saat geçirmek istiyorsanız bu film size göre.FBI ve en son adli tıp teknolojisinin tüm gücü bile ülkenin en kötü şöhretli suçlularını yakalamak için yeterli olmamaktadır. Teknolojinin altından kalkamadığı bu iş için, emekliye ayrılmış iki eski Teksas korucusundan yardım istenir. 1934'te Frank Hamer ve eski ortağı Maney Gault, Bonnie ve Clyde'ı yakalamak için emeklilikten geri dönerler. Bonnie ve Clyde döneminden önce görevden ayrılmış olan ikili, suç çılgınlığına son vermek için özel soruşturmacı olarak görevlendirilmiştir. Çiftin 13 cinayetin yanı sıra birkaç soygun ve hırsızlık yaptığı bilinmektedir. İçgüdülerine ve eski usul yöntemlerine güvenmek zorunda olan ikili işe koyulur. Amerikan suç tarihinin en ünlü suçluları ile girişilen kedi fare oyunu böylece başlamış olur. Hamer ve Gault, gangster çifti yakalamak için bütün detayları incelikle hesaplamak zorundadır...Marriage Story, evli bir çiftin New York'tan Los Angeles'a kadar uzanan boşanma hikayesini konu ediyor. Bir yönetmen olan Charlie ve oyuncu olan eşi Nicole, evliliklerinde sona gelen bir çiftir. Boşanmaya karar veren çift, bu süreci kolayca sona erdirmeyi düşünse de işler pek de düşündükleri gibi gitmez. Çocuklarının velayeti işin içine girince, süreç beklediklerinden daha karmaşık bir hal alr. Çiftin bu sırada hayalarına farklı şehirlerde yön vermeye çalışması, işlerin iyice kızışmasına neden olur. Carlie projelerini sürdürmek için New York'ta kalmak isterken, Nicole ise kadrosuna katıldığı televizyon dizisi için Los Angeles'ta yaşamayı planlar. Uzun zaman boyunca içlerinde gömülü kalmış kızgınlıklar da bu giderek agresifleşen boşanma sürecinde ortaya çıkmaya başlar.Jane Eyre uyarlamasıyla uluslararası sinema arenasında parlayan ve True Detective diziyle de dikkatleri üzerine toplayan genç yönetmen Cary Fukunaga'nın Uzodinwa Iwala'nın aynı adlı eserinden beyazperdeye taşıdığı filmde, Afrika ülkesindeki iç savaşta savaşması için ailesinden kopartılan çocuk asker Agu'nun öyküsü anlatılıyor.Her şey tam beş yıl öncesinde başlar. Başlangıçtan bu zamana kadar hayatta kalmayı başaran Malorie ve iki çocuğu için hayat bu süreçte hiç de kolay olmaz. Nehir kenarında terk edilmiş bir evde kalan aile, bugünlere her adımlarını planlayarak gelir. Ailesini güvende olabilecekleri bir yere götürmenin hayalini kuran Malorie ve çocukları için artık gitmedir. Ancak bu yolculuk oldukça tehlikelidir. Tek bir hataları ölümlerine sebep olacaktır. Her şeyden önemlisi de yolculuk sırasında ne olursa olsun gözlerinin bağlı olması gerekir. Zekalarına ve geliştirdikleri duyma yetilerine güvenerek çıktıkları bu yolculukta Malorie ve çocukları yalnız değildir. Peki onların peşinde olan insan mı, hayvan mı, yoksa bir canavar mıdır?The Irishman, bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran'ın hayatına odaklanıyor. II. Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyu Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve 'İrlandalı' lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Frank Sheeran'ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor."Dolemite Is My Name" 1970'lerde kaydettiği Dolemite komedi albümleri ve 1975 yapımı "Dolemite" filmi ile tanınan komedyen ve oyuncu Rudy Ray Moore'un hayatına odaklanıyor. Muhabbet tellalı ve kenar mahalle kahramanı bir karaktere hayat veren oyuncu "The Human Tornado", "The Monkey Hu$tle" ve "Petey Wheatstraw" filmlerinde de aynı karakter olarak boy gösterdi. Sevilen komedyen 2008 yılında hayatını kaybetti.Spor menajeri olan Ray Burke, basketbol ligindeki bir lokavt sırasında kendisini büyük bir çatışmanın içerisinde bulur. Kariyeri tehlikede olan Ray, lig yöneticileri ve oyuncular arasında çıkan çatışmayı sonlandırmak için bu sefer büyük oynamayı planlar. Ancak önünde sadece 72 saati vardır. Hiç kimsenin cesaret edemediği bir plana girişen Ray, basketbol maçlarını sonsuza dek değiştirebilecek bir açık bulur ve bu sayede bütün güçlü oyuncuları alt eder. Bu durum sistemin nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiğine dair birçok sorunun oluşmasına neden olur.Korkunç bir salgın baş gösterir ve ailesiyle mutlu bir hayat yaşamakta olan Andy karısının zombiye dönüşmesini izlemek zorunda kalır. Eşini kaybettikten sonra, kırsal Avustralya'da çocuğuyla bir başına kalan baba, karısının kendisini ısırması sonucu zombi virüsünü almıştır ve 48 saat içinde bir zombi olacaktır. Şimdi en önemli amacı, henüz daha bebek olan çocuğu Rosie için yeni bir yuva aramak ve onu, 48 saat içinde dönüşeceği yaratıktan korumaktır...Dört eski özel kuvvet askeri, maddi sıkıntıları nedeniyle Güney Amerikalı bir uyuşturucu baronundan 75 milyon dolar çalmak üzere bir araya gelirler. Fakat incelikli planları kontrolden çıkarak bir kaosa sürüklenecektir.Shakespeare'in oyunundan uyarlanan The King filminde Hal, dikbaşlı bir prenstir. Aynı zamanda İngiltere tahtının da varisidir. Ancak tahta ve ailesine sırtını dönmüş, sıradan halkın arasında yaşamını sürdürüyordur. Tiran bir kral olan babası öldüğünde ise Kral Henry V olarak tahta geçmek zorunda kalır. Şimdi, kaçtığı o hayatı sahiplenmek zorunda kalacaktır. Genç kralın sarayda olup bitenleri yeniden düzenlemesi, babasının ardında bıraktığı savaş ve kaosun altından kalkması gerekecektir. Ayrıca geçmişinde ona akıl hocalığı yapan ve şimdilerde alkolik bir şövalye olan John Falstaff ile geçmişi yeniden oraya dökülecektir.3 boyutlu olarak gösterime girecek olan bilim-kurgu ve gerilim filminin yönetmen koltuğunda fantastik filmlerin usta yönetmeni Nic Mathieu oturur. New York şehrini ele geçirmek isteyen doğaüstü güçlerle savaşmaları için bir araya getirilen özel harekât ekibi şehir merkezine gönderilir. Filmin oyunca kadrosunda Max Martini, James Badge Dale ve Emily Mortimer yer alıyor.Distopik bir atmosferde geçen film, aynı zamanda tek mekanda geçen bir hikayeye sahip, Her katta ceza olarak ya da kendi isteğiyle bulunan insanların, yukarıdan aşağı hareket eden bir platform üzerinden yemek yemeye çalıştıkları ve katlar arttıkça açgözlülük yüzünden insanların birbirine zarar vermeye başladığı bir ortamda yaşanan olaylar, baş karakterin gözünden anlatılıyor.