Necati Erkmen: 'Puan ya da puanlar hakkımızdı ama kaybettik'

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Alanya'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini aktardı.



Devre öncesinde şansız bir gol yediklerine değinen Erkmen, şunları dile getirdi:



"Kalecimizin üzerine gelen topun oyuncuya çarpması ve gol olmasını istemezdik. İkinci yarıda özellikle oyunu tutup Joseph ve Saba ile pozisyonlar buluruz düşüncesiyle girdik ama 2-2 ve 3-2'nin ardından tekrar açıldık. Attığımız 3'üncü golün ardından oyunu tutamadık. 4'üncü golden sonra da müsabakayı 4-3 kaybettik. Buradan puan ya da puanlarla dönmek hakkımızdı ama kaybettik."



Haftaya oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanacaklarının altını çizen Erkmen, bu karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.



