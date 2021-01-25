Necati Erkmen: "Puan ya da puanlar hakkımızdı ama kaybettik"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Alanya'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini aktardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Necati Erkmen: 'Puan ya da puanlar hakkımızdı ama kaybettik'
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25 Ocak 2021 22:35
MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Alanya'ya puan ya da puanlar almak için geldiklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini aktardı.

Devre öncesinde şansız bir gol yediklerine değinen Erkmen, şunları dile getirdi:

"Kalecimizin üzerine gelen topun oyuncuya çarpması ve gol olmasını istemezdik. İkinci yarıda özellikle oyunu tutup Joseph ve Saba ile pozisyonlar buluruz düşüncesiyle girdik ama 2-2 ve 3-2'nin ardından tekrar açıldık. Attığımız 3'üncü golün ardından oyunu tutamadık. 4'üncü golden sonra da müsabakayı 4-3 kaybettik. Buradan puan ya da puanlarla dönmek hakkımızdı ama kaybettik."

Haftaya oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına odaklanacaklarının altını çizen Erkmen, bu karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.



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