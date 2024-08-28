Haber Tarihi: 28 Ağustos 2024 15:01 - Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 15:01

Muslera neden kırmızı kart gördü?

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Young Boys maçının 88. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

Muslera neden kırmızı kart gördü?
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında Young Boys'a evinde 1-0 yenildi. İlk maçı da deplasmanda 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar Devler Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın 87. dakikasında konuk ekip, Alan Virginius'un attığı golle öne geçti. Virginius, gol sevincine koşarken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın çelme taktığı gerekçesiyle Norveçli hakem Espen Eskas kırmızı kartına başvurdu.

88. dakikada Muslera, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmaya 10 kişi devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Günay Güvenç oyuna girerek kaleye geçti.


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