Fernando Muslera Galatasaray'a gözyaşları içinde veda etti. Muslera, "Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum" dedi. Peki, Muslera Galatasaray'dan gitti mi, neden gidiyor? Muslera ne zaman geldi, hangi takıma gidecek, futbolu bıraktı mı?



Fernando Muslera Galatasaray'dan Neden Ayrılıyor?



Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, kulüple geçirdiği 14 yılın ardından vedaya hazırlanıyor. Basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan Muslera, "Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum" sözleriyle ayrılık kararının ardındaki temel nedeni açıkladı. Ailesine ve memleketine yakın olma isteği, Muslera'nın kariyerinde yeni bir sayfa açmasına neden oldu. Başkan Dursun Özbek'in kalması için yaptığı cazip teklifleri bile Muslera'nın ayrılık kararını değiştirmeye yetmedi. Bu durum, Muslera'nın ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.



Muslera Galatasaray'a Ne Zaman Geldi?



Fernando Muslera, Galatasaray'a 2011 yılında Lazio'dan transfer oldu. Geldiği günden itibaren kısa sürede Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran Muslera, sarı-kırmızılı formayla sayısız şampiyonluk ve kupa zaferi yaşadı. Muslera'nın Galatasaray'a gelişi, kulübün altın çağlarından birinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. 14 yıl boyunca Galatasaray kalesini başarıyla koruyan Muslera, Türk futbolunun efsane kalecileri arasına adını yazdırdı.



Muslera'nın Son Maçı ve Duygusal Vedası



Muslera, 25. şampiyonluğun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Başakşehir son maçım olacak. Gurur duyduğum 14 seneden sonra herkese teşekkür ediyorum. Cuma günü son maçıma çıkacağım. Son dakikalarımı oynayacağım" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Muslera'nın Galatasaray'daki son maçına çıkacağını kesinleştirdi. Vedasında onu buraya getiren Daniel Fonseca'ya, Fatih Terim'e ve Taffarel'e teşekkür eden Muslera, "Hayatımın en doğru kararıydı. Bu ülkeye tek başıma geldim ama şimdi ailemle birlikte dönüyorum" diyerek Galatasaray'daki kariyerini özetledi.



Muslera'nın Açıklamalarından Satır Başları: Teşekkür ve Minnet Duygusu



Muslera'nın veda konuşması, minnet ve teşekkür duygularıyla doluydu. "Çok büyük oyuncular ve çok büyük teknik adamlarla 14 sene geçirdim" diyen Muslera, Başkan Dursun Özbek'e kalması için gelen teklifleri reddettiği için teşekkür etti ve onu bir ağabey olarak nitelendirdi. Okan Buruk'a da övgüler yağdıran Muslera, onun "Türkiye'nin en iyisi olduğunu gösterdiğini" belirtti. Basına, rakiplere, Florya ve Kemerburgaz'da çalışan herkese, Fadıl hocaya ve bu seneki takım arkadaşlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.



"Hayatımın Sonuna Kadar Galatasaray" ve Taraftarlara Mesaj



Duygusal anların yaşandığı toplantıda Muslera, "Çok duygusal bir an, 14 sene aynı kulüpte olma ve her şeyi vermeye çalışmak. Bu çok az bir oyuncunun söyleyebileceği bir şey" diyerek Galatasaray'a olan bağlılığını vurguladı. "Hayatımın oyuncu olarak bir dönemi kapanıyor ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray'ın bir parçası olacağım. Galatasaray da benim bir parçam olacak" sözleriyle Galatasaray sevgisini dile getirdi. Taraftarlara da önemli bir mesaj veren Muslera, "Taraftarlarımıza 14 sene için sevgi, saygı ve mutluluk verdiler. İyi ve kötü günümde yanımda oldular. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarısınız. Bu kulübü bırakmayın ve hep yanında olun" çağrısında bulundu.



Muslera Futbolu Bıraktı mı? Hangi Takıma Gidecek?



Muslera'nın geleceği merak konusu. Basın toplantısında bu konuya da açıklık getiren Muslera, futbolu bırakmadığını net bir şekilde ifade etti. "Futbolu bırakmıyorum, oynamaya devam edeceğim" diyen Muslera, Başkan Dursun Özbek ile de bu konuyu konuştuğunu belirtti. Muslera'nın hangi takıma gideceği henüz kesinleşmedi ancak açıklamalarına göre, "Memleketime ve aileme yakın bir yerde olacağım. Babama ve kız kardeşime yakın olacağım" ifadeleri, Muslera'nın kariyerine Güney Amerika'da devam edeceğine işaret ediyor. Türkiye'nin ikinci ülkesi olduğunu vurgulayan Muslera, futbol kariyerine ailesine yakın bir coğrafyada devam etme kararı aldı. Galatasaray efsanesi Muslera'nın yeni durağı merakla bekleniyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: