Muğlaspor'dan stat çıkarması

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk hafta pazar günü Amasyaspor FK deplasmanına çıkacak Muğlaspor, çürük raporuyla tribünleri yıkılan Muğla Atatürk Stadı'ndaki çalışmaları yerinde takip etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor'dan stat çıkarması
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06 Eylül 2024 17:11
Yeşil-beyazlılarda teknik heyet ve futbolcular, Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki çalışmaları yerinde gözlemlemek için incelemelerde bulundu. Takımın iç saha maçlarını Atatürk Stadı'nda oynanabilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Menaf Kıyanç, ilk iç saha maçına geçici tribünlerin yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.
Muğlaspor ilk iç saha sınavında 15 Eylül Pazar günü Çayelispor'u ağırlayacak.

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