Moukoko Nuri Şahin'in rekorunu kırdı

Bundesliga'da Dortmund forması giyen Youssafa Moukoko bu sezon ilk kez süre alarak Milli futbolcumuz Nuri Şahin'in rekorunu egale etti.Gana asıllı Almanya vatandaşı Moukoko 16 yıl 1 günlük olarak Dortmund'un Hertha Berlin deplasmanında 85. dakikada oyuna girerekünvanını aldı. Milli futbolcumuz Nuri Şahin de Dortmund altyapısından ilk A takıma yükseldiğinde 16 yaş 355 günlükken bu ünvanı almıştı.Youssafa Moukoko alt yaş kategorilerinde attığı sınırları zorlayan gol sayılarıyla 12 yaşından bu yana ününü tüm dünyaya yaymıştı.Youssoufa Moukoko 12 yaşında girdiği U17 takımında 56 maçta 90 gol 16 asist, 15 yaşında girdiği U19 takımında 25 maçta 47 gol 10 asist kaydederek dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmişti.20 yaşındaki Norveçli golcü genç isme duyduğu hayranlığı dile getirdiği açıklamasında, "Daha 15 yaşında ve benim o yaşta olduğumdan çok daha iyi durumda. Hayatımda onun kadar iyi 15 yaşında bir futbolcu görmemiştim." sözlerini kullanmıştı. Haaland Moukouko'nun bu yaşında Dortmund A Takımı'nda idman yapmasının bile büyük avantaj olduğunu söyleyerek üzerinden çok büyük baskı olabileceğini ve ona takım halinde yardımcı olacaklarını belirtmişti.Milli futbolcumuz Nuri Şahin Moukoko'nun gelişimi ve kendi rekorunu egale etmeye yakın olduğu dönemde yaptığı açıklamada, "Yeni kural çıkınca 'en genç oyuncu' rekorumun kırılacağını anladım. Bizim takımdan birinin kıracak olması beni mutlu ediyor. Youssoufa şimdi bir üst seviyeye adımını atmalı. U-19 seviyesi onun için çok kolay." sözlerini kullanmıştı.