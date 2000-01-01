Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Morey'nin tweet'ini unutmayan Çin, 76ers maçlarını yayınlamıyor!

Çin'in, eski Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin, şu anda Philadelphia 76ers bünyesinde olmasından ötürü, ekibin maçlarını yayınlamadığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Çin'in, eski Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin, şu anda Philadelphia 76ers bünyesinde olmasından ötürü, ekibin maçlarını yayınlamadığı bildirildi.

Çin hükümeti, Morey'nin Hong Kong protestolarını destekleyen tweet'ini halen unutmamışa benziyor. Sebebinin ise, halihazırda basketbol operasyonlarından sorumlu başkanlık görevini üstlendiği 76ers ekibinin, Asya ülkesinde hiç yayın süresi almaması olduğu düşünülüyor.

New York Times'tan Marc Stein, Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'a karşı geçtiğimiz Pazar günü oynadığı maçın Çin'de yayınlanırken, şu ana dek ülkede herhangi bir 76ers maçının yayınlanmadığını kaydetti.

Yayınlanan Rockets maçı, Morey'nin 2019'daki tweet'inden bu yana Çin'de ilk kez yayınlanan Rockets maçı oldu.

Morey, 2019'da Hong Kong protestolarına yönelik desteğini belirten bir tweet atmıştı ve NBA'in Çin ile ilişkileri neredeyse yok olma noktasına gelmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal