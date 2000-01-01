Morey'nin tweet'ini unutmayan Çin, 76ers maçlarını yayınlamıyor!

Çin'in, eski Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin, şu anda Philadelphia 76ers bünyesinde olmasından ötürü, ekibin maçlarını yayınlamadığı bildirildi.



Çin hükümeti, Morey'nin Hong Kong protestolarını destekleyen tweet'ini halen unutmamışa benziyor. Sebebinin ise, halihazırda basketbol operasyonlarından sorumlu başkanlık görevini üstlendiği 76ers ekibinin, Asya ülkesinde hiç yayın süresi almaması olduğu düşünülüyor.



New York Times'tan Marc Stein, Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'a karşı geçtiğimiz Pazar günü oynadığı maçın Çin'de yayınlanırken, şu ana dek ülkede herhangi bir 76ers maçının yayınlanmadığını kaydetti.



Yayınlanan Rockets maçı, Morey'nin 2019'daki tweet'inden bu yana Çin'de ilk kez yayınlanan Rockets maçı oldu.



Morey, 2019'da Hong Kong protestolarına yönelik desteğini belirten bir tweet atmıştı ve NBA'in Çin ile ilişkileri neredeyse yok olma noktasına gelmişti.



