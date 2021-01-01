Morey: "Endişem kazanmak üzerine, nasıl olacağı üzerine değil"

Philadelphia 76ers basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey, endişesinin "nasıl kazanmak" üzerine değil, sadece "kazanmak" üzerine olduğunu söyledi.



76ers oyuncuları, yönetimin başına Morey geçmesine rağmen, yıllardır olduğundan daha az üçlük denemesi yapıyorlar.



Daha çok üç sayılık atış, çemberde bitiriş ve serbest atışlara dayalı bir basketbol anlayışına sahip olduğu bilinen Morey, bu sene 76ers'ın hücumunu alçak posttaki Joel Embiid'in etrafında kurmuştu.



Morey, Tom Haberstroh'un "TrueHoop" isimli podcast'inde şu şekilde konuştu:



"Endişem, kazanmak üzerine. Nasıl olacağı üzerine değil. Gerçekten, verileri yalnızca doğru kararlar vermek için kullanıyoruz."



Takımın merkezindeki Embiid, her zamankinden daha az üçlük denemesinin yanı sıra, ligin en çok sırtı dönük oynayan ve en çok orta mesafe şutu deneyen üçüncü oyuncusu olarak, verimliliği ile sezonun en büyük MVP ödülü adaylarından biri haline gelmişti.



