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Monaco, ikinci yarıda bulduğu gollerle galip

Fransa Ligue 1 11. hafta maçında Monaco, deplasmanda Strasbourg'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Monaco, ikinci yarıda bulduğu gollerle galip
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09 Kasım 2024 21:23
Fransa Ligue 1 11. hafta maçında Monaco, deplasmanda Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Stade de la Meinau Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Monaco, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 79'da penaltıdan ve 89'da Ben Seghir, 90+1'de ise George Ilenikhena kaydetti. Strasbourg'un tek golünü ise Guela Doue attı.

Monaco, bu sonucun ardından puanını 23 yaptı. Strasbourg, 13 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Monaco, Brest'i ağırlayacak. Strasbourg, Nice deplasmanına gidecek.
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