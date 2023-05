Modifiye Yasakları 2023: Modifiye Yasağı Kalktı Mı?

Özellikle eski model otomobillerin kaportalarına, egzozlarına, ışık donanımlarına ve lastik ölçülerine farklı teknik işlemler yaparak araçlarını modifiye eden sürücülere kötü haber emniyetten geldi.2023 yılının yeni trafik cezaları belli oldu. Artış oranlarına göre; 2022'de 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 951 TL,. hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası ise, 951 TL olarak belirlendi.Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den bin 979 TL'ye, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak ise, bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.Alkollü araçla ilk kez yakalanan 4 bin 64 TL para cezası ödeyecek. 2022'de 2 bin 286 TL olan ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanana ise, 5 bin 96 TL para cezası verilecek.Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022'de 196 TL olan emniyet kemeri takmamanın cezası, yapılan değerleme oranıyla 436 TL'ye yükseldi.KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ise, 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.Alkol testine itiraz etmek 3 bin 836 TL'den 8 bin 551 TL'ye, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve yasak olan yerde sollama yapmak ise, 427 TL'den 951 TL'ye yükseldi.Yetkisi dışında çakar veya siren kullananlara da ağır cezalar geliyor. 2022'de bin 823 TL olan ceza tutarı, 4 bin 64 TL olacak.Vatandaşların çokça maruz kaldığı cezalardan bir tanesi de ehliyetsiz araç kullanmak. Yapılan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte ehliyetsiz araç kullananlar, 8 bin 90 TL ceza ödeyecek.Belirlenen yeni cezaların arasında en yüksek tutarlardan bir tanesi de drift atmak. 2022'de 9 bin 125 TL olan ceza tutarı, 20 bin 342 TL'ye yükseldi.2023'te belirlenen ceza tutarında en yüksek ceza, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak oldu. Bu suçtan ceza alanlar, 20 bin 977 TL ceza ödeyecek.Araca sahte plaka takmanın cezası 20 bin 302 TL, aracı plakasız kullanmanın cezası ise, 2 bin 312 TL oldu.Emniyet şeridini ihlal etmek bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye, trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 196 TL'den 436TL'ye, takip mesafesine uymamak 196 TL'den 436 TL'ye, plakanın okunur olmasını engelleyecek değişikliklerin cezası ise, 750 TL'den 1671 TL'ye yükseldi.Yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik vermeyenlere 888 TL, kask ve koruma gözlüğü takmayanlar ve araçlardan çöp atanlar da 196 TL ceza ödeyecek.Türkiye'de Modifiye yasakları, modifiye tutkunlarının yaşam tarzına ket vursa da yasaları çiğneyip cezai bedeli ödeme pahasına araçlarında değişiklik yapmaya devam eden sürücüler bulunuyor.Oto cam filmi yazılı dev led ve plastik tabelalar sanayi sitelerinin olmazsa olmazlarındandır. Bu nedenle modifiye konusunda ilk olarak cam filmlerine yer verdik. Aracın camlarına film çekmenin asıl amacı aracın içerisinin görünmesini engellemek veya ışığı araba içine geçirmemektir. Ama ülkemizde genelde bu amaçla değil de aracın daha şık bir görüntüye sahip olması için yapılıyor. Geçmişte cam filmi tamamen yasaktı ama 26 Nisan 2017 tarihinde hayata geçirilen yönetmelik ile serbest hale geldi. Ancak bazı kısıtlamalara tabii tutuldu. Örneğin Avrupa Birliği onayı olmayan güneş ışınlarının zararını engellemeyen yani görünüşten başka bir şeye yaramayan, ışığın %30 'unu daha fazla ışık geçişini engelleyen filmlerin kullanılması hala yasak. Cam filmleri ile ilgili verilen kurallara uymazsanız 427,25 TL para cezası araç sahibinin adına kesilir. TÜVTÜRK ise cam filmiyle düzenli muayenelerden "hafif kusurlu" adı altında geçebileceğini daha önce belirtti.Genelde araçların bagajlarında bulunan exstra ses veren hoparlörler, her köşe taraftaki dev hoparlörler yerleştirmek ülkemizde oldukça yaygın. Ses sistemleri elektrik ihtiyacını arttırdığı için aküler normal dayandığından daha kısa dayanıyor yani ses sistemi araç aküsünün ömrünü kısaltıyor. Bu ses sistemleri muayene açısından herhangi bir sorun çıkarmıyor. Ancak polis çevirmelerinde Bagaj içinde olan ses sistemi için 196 TL alınırken kabin içindeki sistemler için 206₺ ceza kesilmektedir.Vatandaşlar arasında "abartı egzoz" olarak biliniyor fakat bu durum öyle değildir. Bu olay FIAT'ın modifikasyon firması olan Abarth'tan alan ve rahatsız edici yüksek ses çıkaran egzozlara "ABARTH EGOZ" deniliyor. Bazı modifiye severler polis kontrol noktalarını , çevirmeleri atlatmak için uzaktan kumandalı egzoz kullanmaktadırlar. Yeni gelen yasaya göre polisler seyir halinde abarth egzoza sahip bir araç görürse durdurup ceza kesme yetkisine sahiptir. Egzozlardan çıkacak . Abarth egzoz kullanmak tamamen yasak değildir bunun belirli bir ölçüleri vardır. Yeni gelen düzenlemeye göre 74 dbA seviyesini geçmemesi lazımdır. Bu seviyeyi geçen ve duman çıkmasını sağlayan egzoz kullanan sürücülere 1823₺ para cezası kesilmekte ve bir diğer aynı olaydan ceza kesilirse uyarı alıyor son durumda ise araç trafikten men cezası yiyor.Araba modifiye edenler tarafından ilk değiştirilen parçalardan birisi ise fardır. Yakın zamanda yaydıkları yüksek ışık sebebiyle XENON ve LED farlar sürücülerin tercihi haline geliyor. Kolay bir şekilde temin edilen XENON farlar uzun ve kısa far olarak satılıyor. LED farlar ise genel olarak gündüz farı olarak kullanılmakta. Geçtiğimiz yıllarda hafif kusurlu sayılan XENON farlı araçlar yeni gelen yasaya göre ağır kusurlu sayılıyor ve haliyle muayeneden geçemiyor. XENON farlar yaydıkları güçlü ışık nedeniyle sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Çok fazla sıklıkta olmazsa bile XENON farlı araçlara 129 TL ceza kesilmektedir ve düzeltilmezse trafikten men yiyor araç.Renkli neonlar , çıkartmalar ve sembollere trafikte rastladığımız durumlardır. Polislerin can güvenliğini tehlikeye atan diğer ekipmanlara daha çok uğraştığı için ceza kesmeyebiliyorlar. Ancak bazı denetlemelerde aracın orijinal parçası yerine takılan parçalar için 196 TL ceza kesilmektedir.Modern olan araçlar çip yardımı ile çalışıyor. Bu çipler belli başlı kodlar ile devreye giriyor ancak chip tuning uygulaması ile kodlar değiştirilip aracın gücünün artması sağlanıyor. Motorunuz daha fazla güç ürettiği başka bir tabir ile daha fazla ısındığı içi haliyle motorunuzun ömrü kısalıyor. Ve dışarıdan müdahale olduğu için garanti kapsamına girmemektedir. Ayrıca emisyon değerleriniz arttığı için chip tuning uygulaması ile TÜVTÜRK muayenesinden geçmeniz kolay değil hatta mümkün değildir. Chip tuninge sahip olan araçları günümüzde polis ekipleri belirleyemiyor fakat emisyon değerini yüksek olduğu halde yakalanırsanız 3282₺ para cezası uygulanmaktadır.