Mirasyedi nasıl yazılır? TDK'ya göre mirasyedi mi, miras yedi mi?

" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi.'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "" kelimesidir. "" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "" nasıl yazılır sorusunun cevabı…"Mirasyedi," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "mi-ra-sye-di" şeklinde yazılır. Bu kelime, bir kimsenin miras payı üzerinden geçimini sağlayan kişiyi ifade eder. Miras yoluyla geçimini sürdüren, genellikle çalışmayan ve miras geliri ile geçinen kişilere "mirasyedi" denir.Mirasyedi kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise Miras yedi şeklindedir.Ahmet, ailesinden kalan miras sayesinde mirasyedi bir yaşam sürüyor"Mirasyedi," kelime anlamı itibariyle bir kimsenin miras yoluyla elde ettiği gelirle yaşayan kişiyi ifade eder. Genellikle bu kişiler, mirasçı oldukları bir mal veya mülk üzerinden düzenli bir gelire sahiptirler ve bu gelirle geçimlerini sağlarlar. Mirasyedilik durumu, kişinin kendi emeğiyle geçinmemesi, çalışmaması ve geçimini miras yoluyla temin etmesi anlamına gelir.Bu terim bazen olumsuz bir çağrışım taşıyabilir ve kişinin sadece miras üzerinden yaşadığı, kendi çabası olmadan elde ettiği gelirle geçindiği anlamında kullanılabilir.