Mirasyedi nasıl yazılır? TDK'ya göre mirasyedi mi, miras yedi mi?

"Mirasyedi
" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK
'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Mirasyedi
" kelimesidir. "Mirasyedi
" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Mirasyedi
" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
MİRASYEDİ NASIL YAZILIR?
"Mirasyedi," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "mi-ra-sye-di" şeklinde yazılır. Bu kelime, bir kimsenin miras payı üzerinden geçimini sağlayan kişiyi ifade eder. Miras yoluyla geçimini sürdüren, genellikle çalışmayan ve miras geliri ile geçinen kişilere "mirasyedi" denir. TDK'YA GÖRE "MİRASYEDİ" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI Mirasyedi kelimesinin doğru yazılışı:
Mirasyedi kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "Mirasyedi
" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise Miras yedi şeklindedir.Örnek cümle:
Ahmet, ailesinden kalan miras sayesinde mirasyedi bir yaşam sürüyor MİRASYEDİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
"Mirasyedi," kelime anlamı itibariyle bir kimsenin miras yoluyla elde ettiği gelirle yaşayan kişiyi ifade eder. Genellikle bu kişiler, mirasçı oldukları bir mal veya mülk üzerinden düzenli bir gelire sahiptirler ve bu gelirle geçimlerini sağlarlar. Mirasyedilik durumu, kişinin kendi emeğiyle geçinmemesi, çalışmaması ve geçimini miras yoluyla temin etmesi anlamına gelir.
Bu terim bazen olumsuz bir çağrışım taşıyabilir ve kişinin sadece miras üzerinden yaşadığı, kendi çabası olmadan elde ettiği gelirle geçindiği anlamında kullanılabilir.
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