Minik judokalar Balkan Şampiyonası'nı zirvede tamamladı

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz toplam 27 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Minik judokalar Balkan Şampiyonası'nı zirvede tamamladı
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25 Eylül 2022 20:14
Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz toplam 27 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde minik judokalar 13 madalya kazandı.

Milli sporcular, 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz toplam 27 madalya kazanarak organizasyonu zirvede tamamladı.

Son gün madalya kazanan sporcular şöyle:

Kadınlar

44 kilo Nehir Civelek (gümüş), Berfin Civelek (bronz)

48 kilo Beren Çetin (bronz), Fatma Çiçek (bronz)

52 kilo Nisa Akpınar (bronz)

57 kilo İkra Üzüm (bronz)

+57 kilo Emine Bayraktar (altın), Ayça Küçükcesur (gümüş)

Erkekler

50 kilo Muhammet Efe Ergün (gümüş)

55 kilo Hüseyin Musri (bronz)

60 kilo Yiğit Dinçer (altın)

+60 kilo Ali İhsan Esen (bronz), İsmail Akkaya (bronz)

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