Milli atıcılar günü 3 madalya ile tamamladı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Atıcılık Milli Takımı, günü 3 madalya ile tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcılar günü 3 madalya ile tamamladı
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15 Ağustos 2022 20:45
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık yarışlarında skeet milli takımı günü 3 madalyayla tamamladı.

Konya Saraçoğlu Atış Poligonu'nda gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar ve erkekler skeet yarışlarında Türk sporcular, birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı

Kadınlar skeet finalinde Sena Can altın madalya uzanan isim oldu.

Erkekler skeet finalinde ise Muhammet Seyhun Kaya gümüş, Mustafa Serhat Şahin bronz madalya elde etti.

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