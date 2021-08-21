Milan, Roma'dan Florenzi'yi kiraladı!

İtalya Ligi Serie A takımı Milan, Alessandro Florenzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan, Roma'dan Florenzi'yi kiraladı!
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21 Ağustos 2021 18:59
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Roma'nın sağ kanat oyuncusu Alessandro Florenzi'yi 1 yıllığına kiraladı.

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, Florenzi'nin satın alma opsiyonuyla 30 Haziran 2022'ye kadar kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

30 yaşındaki Florenzi'nin Milan'da 25 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Milan televizyonuna konuşan Florenzi, "Milan, beni herkesten daha çok istedi." ifadesini kullandı.

2012-2020 yıllarında Roma'da top koşturan ve takım kaptanlığına kadar yükselen Florenzi, Ocak 2020'de İspanya'nın Valencia takımına kiralık olarak gitmiş, geçen sezonu ise Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında geçirmişti.


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