Metin Diyadin: 'Aidiyetimizi gösteriyoruz'

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor'u 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, Bolu'ya zorlu bir maç oynayacaklarını bilerek geldiklerini dile getirdi.



Boluspor'un ciddi transferler yaptığını anımsatan Diyadin, "Biz de bunun tam aksine, geçen yıl devre arasından beri süregelen transfer yasağımız var. Transfer yasağımız olmasına rağmen geçen yılki kadrodan 7-8 oyuncunun gitmesine de müsaade edildi. Transferi açıp daha güçlü, yukarılara hedef koyan kulüp bir takım için konuşmuştuk. Verilen sözler böyleydi. Ancak hem oyuncularımız gitti, hem transfer yasağı henüz açılmadı." dedi.



Diyadin, kendi yetiştiği ve büyüdüğü kulüp olan Gençlerbirliği için mücadele ettiklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:



"Oyuncularıma beraber bu mücadeleyi veriyoruz. Hem formamıza, hem kulübümüze aidiyet duygusunu gösteriyoruz. Bugünkü maçta da tekrar her şeylerini ortaya koydular. Oyun disiplinimize, şablonumuza bağlı kalarak çok farklı kazanacağımız bir maçı 2-1 tamamladık. Bu bizim için mutluluk verici. Çocukları ayrıca tebrik ediyorum. Ligin ilk 2 haftasında belki en çok koşan en çok mücadele eden takımız. Tecrübesiz bir takımız. Maçı daha önce koparabilirdik. Koparmamız gerekiyordu. Ama bu tecrübe maalesef bizde yok. Biraz oynadıkça olacak. Lig başlangıcı olarak bu şartlarda ilk 2 maçta 4 puan iyi bir puan."



Ligin daha başında olduklarını ve takımların da henüz kendisini göstermediğini de ifade eden Diyadin, "Takımların oturması 6-7. haftayı buluyor. Ama başlangıçlar önemli. Hedeflerini özellikle yukarı koyanlar için başlangıçlar ve alınan seri galibiyetler önemlidir. Bizim içinse mevcut durumda böyle bir giriş puanı almak ayrıca bir önemli." dedi.





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