Mert Günok: 'Türk futbolunun kanayan yarası başımıza geldi'

Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Mert Günok, Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.



İyi oynamadıklarını belirten milli kaleci, "Oyun anlamında çok iyi değildik, rakibin oyununa da belki bağlıydı, istediklerimizi yapamadık. Ligin ilk yarısını değerlendirirsek, istediğimiz yerde değiliz. Birçok maçta şanssızlıklar yaşadık. Dış etkenler olarak bariz hatalarla da puan kaybettiğimiz maçlar oldu ama itiraf etmek gerekirse çok iyi oyun sergilemedik." dedi.



Çaykur Rizespor'un zaman geçirdiğine vurgu yapan Mert Günok, "Türk futbolunun kanayan yarası bugün yine başımıza geldi. Zaman geçirme, bazı kişiler tarafından profesyonellik olarak adlandırılıyor. 20 yaşında genç bir kalecinin, bu kadar fazla sakatlandığını ima edip, bir arkadaşına uzun top attırıp, bir topa kendi vurması... Oyuna devam edip fedakarlık yapabilirsiniz, o ayrı ama zaten defans yapan bir takımın oyunu çirkinleştirmesi, zaman geçirmesi, bu kadar bariz, bu kadar insanları kandırmak yönünde olması rahatsızlık verici. Umarım kendisini düzeltir, o da genç bir meslektaşım." şeklinde konuştu.



Süper Kupa maçında ayağa kalkmaları gerektiğini söyleyen başarılı kaleci, "Sakatlandığım dönemde çok fazla hafta içi ve hafta sonu maç oldu, birçok maçı kaçırdım, antrenmanda talihsiz bir sakatlık geçirdim aslında. Yüzde 100 hazır olmak zorundayız her zaman. Hem bulunduğumuz konum, hem de takımımıza yardımcı olmak anlamında. Hafta içi kupa maçımız var. Kötü gidişatı durdurmak için önemli bir maç olacak. Bu hafta, bu bilinci aşılamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Günok, "Çoğu maçta top bizde olsa dahi pozisyon bulmakta zorlanıyoruz. Rakiplerin bizim üstünlüğümüzü kabul etmesi anlamına gelebilir bu ama gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Puan olarak iyi durumda değiliz, artık kupa maçıyla beraber 2. yarıya daha iyi başlamamız gerekiyor. Bunun için gerekli konuşmaları hocalarımızla ve takım olarak yapacağımıza inanıyorum." dedi.



