Haber Tarihi: 12 Mayıs 2023 10:34 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 10:34

Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2023 Merkür Retrosu tarihleri

Merkür gerilemesi için geri sayım başladı. 2023 yılının ilk Merkür gerilemesi 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak. Boğa burcunda gerçekleşecek olan Merkür gerilemesi (retro) 14 Mayıs 2023 Pazar günü sona erecek. 21 Nisan'da başlayacak olan Merkür'ün geri gidiş hareketi tüm burçları etkileyen önemli bir astrolojik gelişme. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2023 Merkür Retrosu tarihleri

Merkür Retrosu ne zaman bitiyor? 2023 Merkür Retrosu tarihleri
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2023'e girdiğimizden bu yana ikinci kez geri harekete geçen Merkür, ters yöndeki ilk hareketini 2022 aralık sonu ve 18 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. '20 Nisan – 15 Mayıs (dahil) arasında ikinci kez geri harekete geçecek olan Merkür retrosunun etkili olduğu dönemde ne yapmalı ve ne yapmamalıyız?' Sorularının cevabını merak ediyorsanız, okumaya devam edin.
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 yılında 20 Nisan-15 Mayıs arasında Merkür Boğa burcunda geri hareket edecek.

23 Ağustos-15 Eylül arasında Merkür Başak burcunda gerileyecek

12 Aralık'ta Merkür'ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

2023'teki önemli tarihler: Yılın büyük astrolojik olayları

Her yıl, astrolojik öneme sahip bazı tarihler vardır. Bunlar genellikle retroları, Güneş ve Ay tutulmalarını, gezegenlerin ileri hareketlerini, dolunayları ve yeni ayları içerir. Siz de aşağıdaki tarihleri takviminize şimdiden not edebilirsiniz:

2023 Merkür Retrosu tarihleri

12 Ocak Perşembe Mars ileri gidiyor.
18 Ocak Çarşamba Merkür ileri gidiyor.
22 Ocak Pazar Uranüs ileri gidiyor.
21 Nisan Cuma Merkür geri gidiyor.
1 Mayıs Pazartesi Plüton geri hareketine başlıyor.
14 Mayıs Pazar Merkür ileri gidiyor.
17 Haziran Cumartesi Satürn geri gidiyor.
30 Haziran Cuma Neptün geri gidiyor.
22 Temmuz Cumartesi Venüs retrosu başlıyor.
23 Ağustos Çarşamba Merkür geri gidiyor.
28 Ağustos Pazartesi Uranüs geri gidiyor.
3 Eylül Pazar Venüs ileri gidiyor.
4 Eylül Pazartesi Jüpiter geri gidiyor.
15 Eylül Cuma Merkür ileri gidiyor.
10 Ekim Salı Plüton ileri gidiyor.
4 Kasım Cumartesi Satürn ileri gidiyor.
6 Aralık Çarşamba Neptün ileri gidiyor.
13 Aralık Çarşamba Merkür geri gidiyor.
30 Aralık Cumartesi Jüpiter ileri gidiyor.

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Merkür Retrosu
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