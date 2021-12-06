Menemenspor ile Keçiörengücü yenişemedi!

Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Keçiörengücü deplasmanda Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Menemenspor ile Keçiörengücü yenişemedi!
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06 Aralık 2021 22:04
Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Keçiörengücü deplasmanda Menemenspor ile karşılaştı.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Keçiörengücüne gollerini 9. dakikada Ibrahim Olawoyin ve Issa Djibrilla kaydederken, Menemenspor'un gollerini 5. dakikada Ahmet Sagat ve 88. dakikada penaltıdan Mazlum Demir attı.

Keçiörengücü'nde 88. dakikada Berkan Turan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Keçiörengücü Puanını 14 yaparken, Menemenspor ise 18 puana ulaştı.

Keçiörengücü 15. haftada Bandırmaspor'u konuk edecek, Menemenspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.


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