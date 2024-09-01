Menemen FK çok iyi başladı

Sezon öncesi teknik direktörlük görevine yıllardır Somaspor'la mütevazi bütçelerle 2'nci Lig'de mücadele eden Burhanettin Basatemür'u getirip transferde nokta hamleler yapan Menemen, ilk hafta Yeni Mersin İdmanyurdu engelini geçti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK çok iyi başladı
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01 Eylül 2024 14:52
 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen sezon şampiyonluk hedefiyle oluşturduğu çok iddialı kadro Play-Off'tan eli boş dönen, yaz döneminde birçok yıldız oyuncusunu kaybeden Menemen Futbol Kulübü, buna rağmen lige iyi bir giriş yaptı.

Sezon öncesi teknik direktörlük görevine yıllardır Somaspor'la mütevazi bütçelerle 2'nci Lig'de mücadele eden Burhanettin Basatemür'u getirip transferde nokta hamleler yapan Menemen, ilk hafta Yeni Mersin İdmanyurdu engelini geçti. Rakibini evinde 45+3'üncü dakikada penaltıdan Mazlum, 47'de Hakkı'nın golleriyle 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip sezona 3 puanla başlayıp büyük mutluluk yaşadı.
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