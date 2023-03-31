Memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? - Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Emekli bayram ikramiyelerinin artırılması sonrasında memura bayram ikramiyesi ve dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi konuları araştırılıyor. Memur-Sen, memura bayram ikramiyesinin verilmesini talep etti. Peki memura bayram ikramiyesi veriliyor mu? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...Memurlara bayram ikramiyesi verilmiyor. Bayram ikramiyesi daha çok emeklilere veriliyor. Memur-Sen, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi konusunda çağrıda bulunmuştu.Konuya dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Memura bayram ikramiyesi konusunda herhangi bir gelişme olması durumunda detayları haberimizden bulabilirsiniz.Bayram ikramiyesi tarihleri henüz açıklanmadı. Fakat d ve yetim aylığı alan vatandaşlara da bu sene bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacak. Nisan ayında emekli aylığı almakta olanlara da ikramiye ödenecek.Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.