Haber Tarihi: 31 Mart 2023 17:33 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 17:33

Memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? - Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Memura en az 2 bin 200 lira ikramiye yolda! 2023 yılında öğretmen, doktor, polis, hemşireye yüzde 30 maaş zammı yasalaştı. Resmi Gazete'de yapılan düzenlemeyle maaş zammı netleşti. Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi alıyor. Memurlar da bu ikramiyeleri almayı talep ediyor. Memurlara ikramiye yasalaşırsa en az 2 bin 200 lira ikramiye hesaplara yatacak. Peki, Memura bayram ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar...

Memura bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? - Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Emekli bayram ikramiyelerinin artırılması sonrasında memura bayram ikramiyesi ve dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi konuları araştırılıyor. Memur-Sen, memura bayram ikramiyesinin verilmesini talep etti. Peki memura bayram ikramiyesi veriliyor mu? Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar... 
MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Memurlara bayram ikramiyesi verilmiyor. Bayram ikramiyesi daha çok emeklilere veriliyor. Memur-Sen, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi konusunda çağrıda bulunmuştu.
Konuya dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Memura bayram ikramiyesi konusunda herhangi bir gelişme olması durumunda detayları haberimizden bulabilirsiniz.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesi tarihleri henüz açıklanmadı. Fakat d ve yetim aylığı alan vatandaşlara da bu sene bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacak. Nisan ayında emekli aylığı almakta olanlara da ikramiye ödenecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
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