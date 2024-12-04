Memur maaş zammı tablosu Ocak 2025 | Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı hesaplama 2025 tablosu tahmini rakamlar ile şekillenmeye başladı. 2025 yeni yılda memurların ne kadar maaş alacağı tek tek hesaplanıyor. Memur maaş zammı Ocak 2025 tahmini de özellikle kamu görevlileri tarafından dikkatle kontrol ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının 11. ayına ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Kasım ayı enflasyon rakamları ile birlikte en düşük memur maaşının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren zam zamanına bir ay kaldı. Memurlar maaşlarına göre hesaplamalarını yapmaya başladı. Peki, 2025 Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte Ocak 2025 için öngörülen memur maaş artış oranları ve tahminler!



BEŞ AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?



Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.



Zam oranı aralık enflasyonu ile birlikte kesinleşecek.



EMEKLİNİN BEŞ AYLIK ZAM HAKKI



İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu.



Emekliler, haziranda altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 zam almıştı.



MEMUR ENFLASYON FARKI ALACAK MI?



Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.



Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.



Memurlar, kasım ayı itibarıyla 4,16'lık enflasyon farkını elde etti.



ENFLASYON BEKLENTİLERİ



Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, enflasyonun aralıkta yüzde 1,68 geleceğini öngördü.



6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?



Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,48 civarında hesaplanıyor.



Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor.



Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor.



EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?



İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.



Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.



MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?



Enflasyon senaryoları baz alındığında memurların maaşları yüzde 12-13 civarında artış gösterecek.



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?



En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.



Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.



Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?



En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.



Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya çıkacak.



Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?



6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.



En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.



En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: