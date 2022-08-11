Memphis Depay'dan heyecanlandıran beğeni!

Yeni sezona ligin güçlü ekiplerinden Antalyaspor karşısında deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyet ile start veren Galatasaray'da taraftarın yüzü gülüyor.Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens transferleriyle, transfer sezonunun en çok konuşulan ekibi olurken taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim de gündemde.Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı renklerine bağlayarak taraftarına bayram yaşatan Sarı-Kırmızılılar transferde büyük oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarlar transferlerin devam edeceğinin sinyallerini veren Başkan Dursun Özbek, taraftarlara bir yıldız daha hediye etmek istiyor. Bu doğrultuda Alexis Sanchez için yoğun görüşmeler yapan Galatasaray, Şilili yıldızın Marsilya'ya gidişiyle rotasını farklı isimlere çevirirken. Radardaki isim Barcelonalı Memphis Depay.Barcelona'nın 28 yaşındaki yıldızı için devrede olan ve menajerler üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, Depay'ın yeşil ışık yakması durumunda teklif yapacak. Transfer süreciyle yine bizzat Erden Timur ilgilenirken, Barcelona ile 1 yıl kontratı kalan ve İspanyol devinin elden çıkartmayı düşündüğü Hollandalı futbolcu konusunda önümüzdeki günlerde güzel haberler gelmesi bekleniyor.Taraftarları da oldukça heyecanlandıran Memphis Depay söylentilerinin ardından yıldız oyuncudan flaş bir hamle geldi. 28 yaşındaki Hollandalı, Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mertens'in sosyal medya hesabından yaptığı imza paylaşımını beğenirken, kısa bir süre sonra beğenisini geri çekti. Bu durumun fark edilmesinin üzerine Sarı-Kırmızılı taraftarlar adeta çılgına dönerken "Yok artık daha neler diyorum", "Çıtayı arşa çıkardık. Beklentiler yüksek. Hayırlısı olsun Galatasarayımız'a." gibi paylaşımlar yapıldı.