MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI | 2023 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA E DEVLET EKRANI

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından açıklandı. Öğretmen atama mülakatları 7 ila 16 Nisan günleri arasında gerçekleştirildi. Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için ise 2 bin 604 kontenjanın belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. İşte 2023 e-Devlet sözleşmeli öğretmen atama mülakat sonuçları sorgulama ekranı...Sözleşmeli öğretmenlik için mülakat sınavına katılan adayların beklediği sonuçları bugün açıklanacak. 27 Mart'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 1 Nisan günü sona ermişti. Açıklanan atama takvimine göre 4 Nisan tarihinde ise sözleşmeli öğretmen sözlü sınav yerleri belli olmasının ardından sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 18 Nisan Salı günü açıklanacak, MEB tarafından açıklanacak sonuçları için saat bilgisi paylaşılmadı.Yeni öğretmen atama takvimine ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alındı.Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.Sözlü sınav sonuçları da e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.👉Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023👉Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023👉Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023👉Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023👉Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023👉Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023👉Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023👉Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023👉Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren